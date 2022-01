Novak Djokovic heeft zondag kort na de zinderende Australian Open-finale Rafael Nadal gefeliciteerd met zijn recordtitel. Ook Roger Federer kwam snel met mooie woorden voor de 35-jarige Spanjaard, die na een 0-2-achterstand in sets alsnog Daniil Medvedev versloeg (2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4 en 7-5).

"Felicitaties voor Rafael Nadal met zijn 21e Grand Slam-titel. Een fantastische prestatie", schrijft Djokovic, die door Australië geweerd werd omdat hij niet gevaccineerd is en zo de Australian Open miste. "Rafael heeft altijd een ongekende vechtlust en dat heeft weer de doorslag gegeven", vervolgt de 34-jarige Djokovic op sociale media.

De negenvoudig winnaar van de Australian Open laat zich ook lovend uit over het toernooi en de andere finalisten. Eerder haalde hij hard uit naar de Australische autoriteiten omdat hij niet welkom was.

"Er is dit jaar indrukwekkend getennist op de Australian Open en de finales waren van ongekend niveau. Medvedev speelde met de passie en de vastberadenheid die we van hem kennen. Felicitaties ook voor Ashleigh Barty met haar prachtige winst voor eigen publiek en voor Danielle Collins met een fantastisch toernooi."

Aantal Grand Slam-titels in Open Era 1. Rafael Nadal - 21 titels

2. Novak Djokovic - 20 titels

2. Roger Federer - 20 titels

4. Pete Sampras - 14 titels

5. Björn Borg - 11 titels

Federer ziet Nadal als inspiratiebron

Djokovic is geen gedeeld recordhouder meer door de 21e eindoverwinning van Nadal op een Grand Slam-toernooi. De Serviër staat nu met Roger Federer op een gedeelde tweede plaats, met twintig titels. "Mijn oprechte felicitaties voor mijn vriend en geweldige rivaal Rafael Nadal met het winnen van je 21e Grand Slam-titel", reageert Federer op sociale media.

De veertigjarige Federer staat al lange tijd aan de kant door knieproblemen. Nadal kwam in 2021 eveneens maanden niet in actie door blessures, maar liet op de Australian Open zien dat hij nog lang niet mag worden afgeschreven.

"Een paar maanden geleden grapten we nog dat we beiden op krukken liepen", vertelt Federer. "Je hebt een geweldige mentaliteit en bent een inspiratiebron voor mij en heel veel andere mensen over de wereld. Ik weet zeker dat je nog meer gaat bereiken, maar geniet nu vooral van deze titel."

De grote vraag is of Federer nog terugkeert op niveau. De laatste keer dat hij Nadal trof was in de have finale op Wimbledon in 2019 en toen won de Zwitser. "Ik ben trots en vereerd om samen met jou deel uit te maken van dit tijdperk en je al achttien jaar te dwingen het beste in jezelf naar boven te halen om nog meer te winnen."