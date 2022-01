Met zijn historische zege in de zinderende Australian Open-finale tegen Daniil Medvedev is Rafael Nadal de tennisser met de meeste Grand Slam-titels ooit. Maar met zijn winst in Melbourne zorgde de 35-jarige Spanjaard voor meer records en mijlpalen.

Nadal staat nu op 21 Grand Slam-titels (dertien keer Roland Garros, vier keer de US Open, twee keer Wimbledon en twee keer de Australian Open) en daarmee is hij Roger Federer (20) en Novak Djokovic (20) voorbij. Er zijn nog wel drie vrouwen die meer Grand Slam-toernooien wonnen in de Open Era (de tijd van het proftennis sinds 1968) en dat zijn: Margaret Court (24), Serena Williams (23) en Steffi Graf (22).

Nadal is nog geen recordhouder bij de mannen als het gaat om Grand Slam-finales. Hij had 29 finales nodig voor zijn 21 titels, terwijl Djokovic en Federer 31 keer in de eindstrijd stonden.

Nadal heeft ook nog niet zoveel ATP-titels als Federer. De Zwitser staat op 103, terwijl Jimmy Connors bovenaan staat met 109. Ook Ivan Lendl (94) heeft er meer dan Nadal, die op de Australian Open zijn negentigste ATP-titel veroverde. Bij de vrouwen gaat Martina Navrátilová aan kop met 167.

104 Bekijk de hoogtepunten van de historische zege van Nadal

Nadal is derde 35-plusser met Grand Slam-titel

Zowel bij de mannen als vrouwen kwam het niet eerder voor dat een speler zo lang moest wachten op de volgende titel op een Grand Slam-toernooi als Nadal. Met dertien jaar tussen zijn eerste (2009) en tweede (2022) titel in Melbourne stoot hij Serena Williams van de troon. Zij was in 2013 na elf weer de beste op Roland Garros. Recordhouder bij de mannen was Connors met een pauze van acht jaar tussen zijn eerste (1974) en tweede (1982) eindzege op Wimbledon.

Door zijn winst zondag in de Rod Laver Arena is Nadal bovendien de tweede mannelijke tennisser in de Open Era die alle vier de Grand Slam-toernooien minimaal twee keer heeft gewonnen. Hij evenaart Djokovic (negen keer de Australian Open, twee keer Roland Garros, zes keer Wimbledon en drie keer de US Open).

Nadal schaart zich daarnaast in een rijtje met Ken Rosewall en Federer, want dat zijn de enige tennissers die in de Open Era na hun 35e verjaardag een Grand Slam-titel pakten.