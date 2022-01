Rafael Nadal kan haast niet geloven dat hij zondag historie heeft geschreven door zijn 21e Grand Slam-titel te veroveren. De Spanjaard, die de Australian Open-finale na een spectaculaire comeback van Daniil Medvedev won, dacht in zijn overwinningsspeech direct terug aan de maanden waarin hij kampte met een slepende voetblessure.

"Ik wist niet of ik ooit nog op het hoogste niveau zou kunnen spelen. Dit is echt ongelooflijk en een van de emotioneelste momenten uit mijn carrière. Ik kan jullie als toeschouwers niet genoeg bedanken voor de steun. Jullie zitten voor de rest van mijn leven in mijn hart", zei Nadal vlak na zijn heroïsche overwinning in de Rod Laver Arena.

De 35-jarige Spanjaard leek in drie sets te gaan verliezen tegen Medvedev, die in de derde set bij een 3-2-voorsprong zelfs drie breakpoints kreeg. Nadal verweerde zich kranig, knokte zich helemaal terug in de wedstrijd en wist na een zenuwslopend slot van de vijfde set toch tennishistorie te schrijven: 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4 en 7-5.

Door zijn tweede Australian Open-titel heeft Nadal nu één Grand Slam-toernooi meer gewonnen dan zijn rivalen Roger Federer en Novak Djokovic (ieder twintig eindzeges). Hoewel de huidige nummer vijf van de wereld naar eigen zeggen weinig tot niets om het record geeft, heeft hij dit jaar ook zichzelf verbaasd in Melbourne.

'Ik hoop hier volgend jaar terug te komen'

Nadal kampte de afgelopen maanden met een hardnekkige voetblessure en of dat nog niet genoeg was raakte hij in december besmet met het coronavirus. Pas in de aanloop naar de Australian Open werd duidelijk dat hij daadwerkelijk mee kon doen.

"Ik dacht dat dit weleens mijn laatste Australian Open kon zijn, maar ik heb nog genoeg energie om door te gaan. Ik hoop dat ik hier volgend jaar terug kan keren en zal daar ook alles aan doen", aldus Nadal, die tijdens de finale volop werd gesteund door het Australische publiek.

'Rafa' begon zijn speech overigens met mooie woorden richting Medvedev, die voor de derde keer een Grand Slam-finale verloor. "Ik weet hoe moeilijk dit is voor Daniil, want ik heb zelf ook in die positie gezeten. Maar ik twijfel er niet over dat jij de Australian Open meer dan eens gaat winnen. Het is een eer om met jou de baan te delen."