Rafael Nadal heeft zondag historie geschreven op de Australian Open door in een zinderende finale zijn 21e Grand Slam-titel te veroveren. De 35-jarige Spanjaard knokte zich tegen Daniil Medvedev op heroïsche wijze terug van een 0-2-achterstand in sets: 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4 en 7-5.

Na een zenuwslopende partij van liefst 5 uur en 24 minuten stapte Nadal als winnaar naar het net in de Rod Laver Arena. Het is de eerste keer sinds zijn achtste finale op Wimbledon in 2007 tegen Mikhail Youzhny dat hij een officiële wedstrijd weet te winnen na een 2-0-achterstand in sets.

Nadal is de eerste (mannelijke) tennisser ooit die in zijn loopbaan 21 Grand Slam-titels weet te veroveren. De huidige nummer vijf van de wereld deelde het record met zijn op de Australian Open afwezige rivalen Roger Federer en Novak Djokovic, die ieder op twintig titels staan. De vorige Grand Slam-titel van Nadal dateerde uit 2020, toen hij voor de dertiende keer Roland Garros won.

In Melbourne schopte Nadal het voor de 29e keer tot de eindstrijd op een Grand Slam-toernooi. De gravelkoning won het Grand Slam-toernooi tot deze editie alleen in 2009 en heeft nu alle majors minstens twee keer gewonnen. Djokovic is de enige die daar in de Open Era (sinds mei 1968) ook in slaagde.

Nadal kende een moeizame voorbereiding op deze Australian Open, want hij kampte met een slepende voetblessure en raakte in december besmet met het coronavirus. 'Rafa' gaf zelfs toe dat hij niet had verwacht het dit jaar in Melbourne tot de finale te schoppen.

Medvedev had de tweede Grand Slam-titel uit zijn loopbaan kunnen veroveren. De nummer twee van de wereld schreef vorig jaar de US Open op zijn naam door Djokovic in de finale te verslaan. Het is de derde keer dat Medvedev een Grand Slam-finale verliest. In de eindstrijd van de US Open in 2019 was Nadal ook al te sterk en vorig jaar verloor de Rus in de Australian Open-finale van Djokovic.

Titels Rafael Nadal op Grand Slam-toernooien Australian Open: 2009 en 2022

Roland Garros: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020

Wimbledon: 2008 en 2010

US Open: 2010, 2013, 2017 en 2019

Rafael Nadal schreef tennishistorie tegen Daniil Medvedev. Rafael Nadal schreef tennishistorie tegen Daniil Medvedev. Foto: Getty Images

Medvedev stevende op zege af na slecht begin Nadal

De eerste games van de finale beloofden al veel goeds, al had Nadal in de beginfase erg veel moeite met het behouden van zijn servicegames. Op 1-1 voorkwam de Spanjaard met enkele fenomenale punten dat Medvedev een vroege break kon plaatsen, maar op 2-2 deelde de Rus met een lovebreak alsnog de eerste tik uit.

Nadal kwam totaal niet in zijn spel en maakte veel fouten. Op 2-4 begon 'Rafa' zijn servicegame zelfs met twee dubbele fouten, waarna Medvedev opnieuw een lovebreak plaatste en de eerste set naar zich toetrok. Nadal eindigde de eerste set met liefst zestien onnodige fouten (elf meer dan Medvedev) en een eersteservicepercentage van slechts 54.

In de tweede set leek Nadal zich iets te herstellen en wist hij Medvedev eindelijk in de problemen te brengen in zijn servicegame. Na een geweldige rally - eindigend met een fraaie backhandwinner van Nadal - kreeg de Spanjaard op 2-1 zijn eerste twee breakpoints. Medvedev werkte er één weg met een ace, maar kon een break niet voorkomen en zag Nadal daarna zijn eerste lovegame van de wedstrijd noteren.

Daarna was het opeens wisselvalligheid troef bij beide finalisten, want op 4-2 volgden twee breaks op rij. Op 5-3 kreeg Nadal een setpunt op eigen service, maar Medvedev bleef overeind en benutte even later zijn vijfde breekkans wél. Na enkele lange games, en een korte onderbreking omdat er een toeschouwer de baan op kwam, was het Medvedev die in de tiebreak over de langste adem beschikte en de set na bijna anderhalf uur met een schitterende backhandwinner in zijn voordeel besliste.

Daniil Medvedev stond op een 2-0-voorsprong in sets, maar liet het op de belangrijke momenten liggen. Daniil Medvedev stond op een 2-0-voorsprong in sets, maar liet het op de belangrijke momenten liggen. Foto: Getty Images

Nadal is effectiever op breakpoints en leeft op in derde set

In de derde set ging het lang gelijk op, al kreeg Medvedev op 3-2 in de opslagbeurt van Nadal drie breakpoints. De Spanjaard knokte zich terug van een 0-40-achterstand en pakte toch de game, tot grote vreugde van het publiek. De irritaties namen toen bij de door het publiek weinig geliefde Rus, die Nadal op 4-4 twee breakpoints cadeau gaf. De Spanjaard benutte er één en dwong met een lovegame een vierde set af.

Aan het begin van die set gaf Nadal opnieuw een lesje in effectiviteit. Medvedev, die vlak daarvoor behandeld werd door de fysio, miste op 1-0 twee breakpoints en werd daarna door een dubbele fout op 30-40 wél gebroken door de opgeleefde Spanjaard. Op 1-2 pakte Medvedev alsnog de servicegame van Nadal na een aantal schitterende rally's, maar in zijn eigen opslagbeurt ging het toch weer mis ondanks zes weggewerkte breakpoints.

Dat was vooral te danken aan de ijzersterke Nadal, die naarmate de finale vorderde steeds beter begon te spelen en zelfs fitter leek dan de tien jaar jongere Medvedev. Hij werkte op 4-3 nog eens twee breakpoints weg en dwong met een lovegame een beslissende vijfde set af. Het publiek keek de ogen uit in de Rod Laver Arena, waar Nadal in de zinderende apotheose een eerste tik uitdeelde door op 2-2 de servicegame van Medvedev te winnen.

De Rus gaf zich niet gewonnen en dwong op 2-3 in een game met zes keer deuce drie breakpoints af, maar wéér bleef Nadal overeind. Uitgerekend toen Nadal de wedstrijd uit kon serveren en met 30-0 leidde bij een 5-4-voorsprong, knokte Medvedev zich terug en maakte hij er 5-5 van. Hij werd echter direct weer gebroken en zag daarna lijdzaam toe hoe Nadal met een lovegame tennishistorie schreef door zijn 21e Grand Slam-titel te veroveren.