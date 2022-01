Door zijn overwinning zondag in de zinderende finale van de Australian Open tegen Daniil Medvedev is Rafael Nadal alleen recordhouder. De 35-jarige Spanjaard heeft nu 21 Grand Slam-titels, één meer dan zowel Novak Djokovic als Roger Federer. Dit zijn al zijn titels in beeld.

Roland Garros 2005: Rafael Nadal verslaat Mariano Puerta met 6-7, 6-3, 6-1 en 7-5. Roland Garros 2005: Rafael Nadal verslaat Mariano Puerta met 6-7, 6-3, 6-1 en 7-5. Foto: Getty Images

Roland Garros 2006: Nadal verslaat Roger Federer met 1-6, 6-1, 6-4 en 7-6. Roland Garros 2006: Nadal verslaat Roger Federer met 1-6, 6-1, 6-4 en 7-6. Foto: Getty Images

Roland Garros 2007: Nadal verslaat Federer met 6-3, 4-6, 6-3 en 6-4. Roland Garros 2007: Nadal verslaat Federer met 6-3, 4-6, 6-3 en 6-4. Foto: Getty Images

Roland Garros 2008: Nadal verslaat Federer met 6-1, 6-3 en 6-0. Roland Garros 2008: Nadal verslaat Federer met 6-1, 6-3 en 6-0. Foto: Getty Images

Wimbledon 2008: Nadal verslaat Federer met 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 en 9-7. Wimbledon 2008: Nadal verslaat Federer met 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 en 9-7. Foto: Getty Images

Australian Open 2009: Nadal verslaat Federer met 7-5, 3-6, 7-6, 3-6 en 6-2. Australian Open 2009: Nadal verslaat Federer met 7-5, 3-6, 7-6, 3-6 en 6-2. Foto: Getty Images

Roland Garros 2010: Nadal verslaat Robin Söderling met 6-4, 6-2 en 6-4. Roland Garros 2010: Nadal verslaat Robin Söderling met 6-4, 6-2 en 6-4. Foto: Getty Images

Wimbledon 2010: Nadal verslaat Tomás Berdych met 6-3, 7-5 en 6-4. Wimbledon 2010: Nadal verslaat Tomás Berdych met 6-3, 7-5 en 6-4. Foto: Getty Images

US Open 2010: Nadal verslaat Novak Djokovic met 6-4, 5-7, 6-4 en 6-2. US Open 2010: Nadal verslaat Novak Djokovic met 6-4, 5-7, 6-4 en 6-2. Foto: Getty Images

Roland Garros 2011: Nadal verslaat Federer met 7-5, 7-6, 5-7 en 6-1. Roland Garros 2011: Nadal verslaat Federer met 7-5, 7-6, 5-7 en 6-1. Foto: Getty Images

Roland Garros 2012: Nadal verslaat Djokovic met 6-4, 6-3, 2-6 en 7-5. Roland Garros 2012: Nadal verslaat Djokovic met 6-4, 6-3, 2-6 en 7-5. Foto: Getty Images

Roland Garros 2013: Nadal verslaat David Ferrer met 6-3, 6-2 en 6-3. Roland Garros 2013: Nadal verslaat David Ferrer met 6-3, 6-2 en 6-3. Foto: Getty Images

US Open 2013: Nadal verslaat Djokovic met 6-2, 3-6, 6-4 en 6-1. US Open 2013: Nadal verslaat Djokovic met 6-2, 3-6, 6-4 en 6-1. Foto: Getty Images

Roland Garros 2014: Nadal verslaat Djokovic met 3-6, 7-5, 6-2 en 6-4. Roland Garros 2014: Nadal verslaat Djokovic met 3-6, 7-5, 6-2 en 6-4. Foto: Getty Images

Roland Garros 2017: Nadal verslaat Stanislas Wawrinka met 6-2, 6-3 en 6-1. Roland Garros 2017: Nadal verslaat Stanislas Wawrinka met 6-2, 6-3 en 6-1. Foto: Getty Images

US Open 2017: Nadal verslaat Kevin Anderson met 6-3, 6-3 en 6-4. US Open 2017: Nadal verslaat Kevin Anderson met 6-3, 6-3 en 6-4. Foto: Getty Images

Roland Garros 2018: Nadal verslaat Dominic Thiem met 6-4, 6-3 en 6-2. Roland Garros 2018: Nadal verslaat Dominic Thiem met 6-4, 6-3 en 6-2. Foto: Getty Images

Roland Garros 2019: Nadal verslaat Thiem met 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1. Roland Garros 2019: Nadal verslaat Thiem met 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1. Foto: Getty Images

US Open 2019: Nadal verslaat Daniil Medvedev met 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 en 6-4. US Open 2019: Nadal verslaat Daniil Medvedev met 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 en 6-4. Foto: ANP

Roland Garros 2020: Nadal verslaat Djokovic met 6-0, 6-2 en 7-5. Roland Garros 2020: Nadal verslaat Djokovic met 6-0, 6-2 en 7-5. Foto: Getty Images