Nick Kyrgios heeft zaterdag voor een stunt gezorgd door met zijn goede vriend Thanasi Kokkinakis de dubbeltitel op de Australian Open te veroveren. De twee Australiërs waren in de finale voor eigen publiek te sterk voor landgenoten Matthew Ebden en Max Purcell.

De 26-jarige Kyrgios en de één jaar jongere Kokkinakis trokken na ruim anderhalf uur aan het langste eind in de Rod Laver Arena: 7-5 en 6-4. Het is de eerste Grand Slam-titel voor de publieksfavorieten, die geen bijzondere staat van dienst hebben in het dubbelspel. Ze veroverden ieder in het verleden één ATP-titel.

Aan het einde van de finale lag het spel even stil, omdat Ebden en Purcell hadden geklaagd over een toeschouwer die tijdens hun opslagbeurt bewust geluid maakte. De fan werd even later op aandringen van Kyrgios en onder luid gejuich van de rest van het stadion door beveiligers verzocht de tribune te verlaten.

Kyrgios begon het toernooi als nummer 259 van de wereld in het dubbelspel en Kokkinakis is de mondiale nummer 434. In het enkelspel staan ze een stuk hoger, maar evenmin in de top honderd. Kyrgios en Kokkinakis mochten op basis van een wildcard meedoen aan de Australian Open.

Kyrgios en Kokkinakis bleven maar stunten

Op weg naar de finale zorgden de twee goede vrienden al voor verrassingen door allerlei geplaatste koppels uit te schakelen. De grootste stunt volgde in de tweede ronde, toen Kyrgios en Kokkinakis te sterk waren voor het als eerste geplaatste duo Nikola Mektic-Mate Pavic. De Kroaten zijn samen regerend olympisch kampioen.

In het enkelspel strandde Kyrgios in de tweede ronde na een viersetter tegen de Rus Daniil Medvedev, die zondag tegen Rafael Nadal om de titel mag strijden. Kokkinakis werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Duitse qualifier Yannick Hanfmann.

Ebden en Purcell waren in de kwartfinales nog te sterk voor Wesley Koolhof en de Brit Neal Skupski, die in de aanloop naar de Australian Open wel voorbereidingstoernooien in Melbourne en Adelaide hadden gewonnen.