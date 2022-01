Ashleigh Barty kwam zaterdag woorden tekort om haar gelukzalige gevoel te beschrijven na het veroveren van haar eerste Australian Open-titel. De Australische maakte in de finale tegen de Amerikaanse Danielle Collins voor eigen publiek haar favorietenrol waar: 6-3 en 7-6 (2).

"Ik ben hier een beetje door verstomd", zei Barty, vlak nadat ze van oud-toptennisster Evonne Goolagong Cawley de trofee had gekregen. "Dit is een droom die uitkomt. Ik ben er ontzettend trots op dat ik een aussie ben, dus heel erg bedankt iedereen. Ik zie jullie de volgende keer weer!"

De 25-jarige Barty zette in haar finale tegen Collins de kroon op een ijzersterk toernooi. De nummer één van de wereld verloor op weg naar de finale slechts 21 games en geen enkele set. In de eindstrijd leek Collins haar alsnog setverlies te bezorgen, maar Barty knokte zich in het tweede bedrijf terug van een 1-5-achterstand.

Met haar zwaarbevochten overwinning veroverde Barty niet alleen haar derde Grand Slam-titel, maar werd ze ook de eerste Australische in 44 jaar die de Australian Open heeft gewonnen in het enkelspel. Chris O'Neil ging haar in 1978 voor.

"Het belangrijkste is dat ik dit succes met jullie kan delen", zei Barty tegen de toeschouwers in de Rod Laver Arena, die logischerwijs op haar hand waren. "Jullie waren exceptioneel. Dit is het leukste publiek waar ik ooit voor heb gespeeld. Jullie zorgden ervoor dat ik relaxed op de baan stond en ik mijn beste tennis kon laten zien."

Barty sprak ook warme woorden over de 28-jarige Collins, die voor het eerst in de finale van een Grand Slam-toernooi stond. "Ik moet jou ook feliciteren Danielle, want het waren een geweldige veertien dagen voor je. Ik weet dat je in de toekomst nog veel vaker voor Grand Slam-titels zal strijden."