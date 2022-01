Ashleigh Barty heeft zaterdag voor het eerst in haar carrière de Australian Open gewonnen. De nummer één van de wereld was in de finale in Melbourne te sterk voor de Amerikaanse Danielle Collins en veroverde haar derde Grand Slam-titel.

De finale in de vrijwel volledig gevulde Rod Laver Arena duurde een uur en 29 minuten: 6-3 en 7-6 (2). De 25-jarige Barty stond in de tweede set op een 1-5-achterstand, maar zorgde er mede door twee breaks voor dat ze het toernooi zonder setverlies afsloot.

Barty is de zesde vrouw in de Open Era (sinds mei 1968) die haar eerste drie Grand Slam-finales ook weet te winnen. De Australische schreef in 2019 Roland Garros op haar naam en veroverde vorig jaar de titel op Wimbledon. Op de Australian Open was tot deze editie de halve finale (2020) haar beste resultaat.

Het is voor het eerst sinds 1978 dat het enkelspel op de Australian Open wordt gewonnen door een Australische vrouw. Barty treedt in de voetsporen van Chris O'Neil, die 44 jaar geleden in de finale te sterk was voor de Amerikaanse Betsy Nagelsen.

De 28-jarige Collins stond tegen Barty voor het eerst in de finale van een Grand Slam-toernooi. De huidige nummer dertig van de wereld kwam in haar loopbaan pas twee keer eerder verder dan de vierde ronde op een van de vier majors.

De finale bij de mannen staat zondag op het programma en gaat tussen Rafael Nadal en Daniil Medvedev. Nadal kan zijn 21e Grand Slam-titel veroveren en daarmee het record, dat hij nu met rivalen Roger Federer en Novak Djokovic deelt, volledig op zijn naam krijgen.

Danielle Collins stond in haar eerste Grand Slam-finale, maar kon niet stunten tegen Ashleigh Barty. Danielle Collins stond in haar eerste Grand Slam-finale, maar kon niet stunten tegen Ashleigh Barty. Foto: Getty Images

Collins doet niet onder voor Barty, maar laat zich tot verrassen

De ongenaakbare Barty gold als torenhoge favoriet, maar Collins werd in de eerste games van haar eerste Grand Slam-finale niet overrompeld. Sterker nog: de Amerikaanse deed niet onder voor de nummer één van de wereld en kreeg op 2-2 zelfs een breakpoint, maar Barty werkte die overtuigend weg.

De door het thuispubliek gesteunde Australische sloeg in de game daarop wél toe op de servicegame van Collins, die het laatste punt cadeau gaf met een dubbele fout. Barty pakte zo alsnog haar gewenste voorsprong en kwam niet meer in de problemen. Ze won de eerste set in stijl met een lovegame, al raakte Collins niet in paniek van die mentale tik.

Bij een 1-0-voorsprong in de tweede set bracht de Amerikaanse de spanning zelfs helemaal terug door Barty pas haar tweede break dit toernooi te bezorgen. Daarna ging het van kwaad tot erger voor de topfavoriet. Barty verzuimde in de game daarop een van haar twee breakpoints te verzilveren, maakte steeds meer fouten en verloor op 1-4 opnieuw haar servicegame.

Collins had de tweede set voor het grijpen en was op 5-1 in haar eigen opslagbeurt twee punten verwijderd van een derde set, maar ze gaf het toch nog helemaal weg. De opgeleefde Barty brak haar opponente en won op 3-5 opnieuw de servicegame van Collins, die daarna wel overeind bleef in haar servicegame en een tiebreak afdwong.

Daarin nam Barty direct het initiatief met twee mini-breaks, waardoor ze tot grote blijdschap van het publiek snel uitliep naar een 4-0-voorsprong. Collins pakte nog wel twee punten, maar de dit toernooi soevereine Barty kwam niet meer in de problemen en stelde door twee nieuwe mini-breaks haar eerste Australian Open-titel veilig.