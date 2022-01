In de aanloop naar de Australian Open ging alle aandacht uit naar Novak Djokovic, maar het is zijn Spaanse rivaal Rafael Nadal die zondag tennishistorie kan schrijven. Alleen Daniil Medvedev staat in Melbourne nog tussen de tennislegende en een 21e Grand Slam-titel in. "In Spanje zullen miljoenen mensen de wekker zetten voor hun idool."

Sjeng Schalken wist eigenlijk al direct dat het mis was toen hij in januari 2004 naar de loting voor de eerste ronde op het ATP-toernooi in Auckland keek. De toenmalige nummer zestien van de wereld hoopte op een rustig opwarmertje, maar in plaats daarvan werd hij gekoppeld aan een zeventienjarige Spanjaard. Ene Rafael Nadal.

"Hij was toen nog erg jong en had nog wat dingetjes in zijn spel die niet zo goed waren als nu, zoals zijn backhand en service. Bovendien stond ik hoger op de wereldranglijst dan hij. Toch kon ik niet van hem winnen", blikt de 45-jarige Schalken in gesprek met NU.nl terug op zijn enige krachtmeting met Nadal (6-7 (2) en 4-6).

"Ik weet nog goed dat ik in de eerste set twee setpoints kreeg, op 15-40 in zijn opslagbeurt. Het enige wat ik dacht was: ik ga elke bal goed terugslaan. Dat was toen mijn kwaliteit. Het probleem was dat hij ook geen fout maakte, waardoor we in twee ontzettend lange rally's terechtkwamen. Uiteindelijk won Nadal die twee punten. Hij pakte me op uitgerekend mijn sterke punt. Dat vond ik echt uitzonderlijk."

In het Nieuw-Zeelandse Auckland zag Schalken al vlagen van de wereldtopper die Nadal nu al jaren is. "Hij had in 2004 al die uitzonderlijke forehand langs de lijn als een duveltje uit een doosje. Daar kon je gewoon nooit goed bij. Door Roger Federer word je echt van het kastje naar de muur gestuurd en voel je je een nietsnut. Tegen Nadal kom je juist sneller in lange rally's terecht en denk je dat je een kans maakt, maar hij speelt je uiteindelijk langzaam kapot. Dat is nog veel frustrerender."

Sjeng Schalken speelde in januari 2004 tegen Rafael Nadal en ging in twee sets onderuit. Foto: Getty Images

'Nadal is bescheiden, maar een ongelooflijke vechter'

Achttien jaar later is Nadal twintig Grand Slam-titels rijker en maakt hij zich op voor zijn 29e finale op een van de vier grote toernooien. Ondanks zijn status als een van de beste tennissers aller tijden komt zijn huidige succes op de Australian Open als een verrassing, ook voor de hoofdpersoon zelf. De 35-jarige Nadal worstelde maanden met een voetblessure en raakte in december besmet met het coronavirus.

Daarbij komt dat de Australian Open Nadal zelden goed gezind is geweest. De gravelkoning won het Grand Slam-toernooi alleen in 2009 en verloor in totaal vier finales. Meer dan eens werd Nadal in Melbourne geteisterd door blessureleed. In 2010 en 2018 moest 'Rafa' geblesseerd opgeven in de kwartfinales en in de eindstrijd van 2014 speelde hij met rugproblemen tegen Stan Wawrinka.

"Soms was hij geblesseerd, maar soms ging het ook mis op details", zegt de Spaanse tennisjournalist Nacho Albarrán van AS. "Zoals in de finale van 2017, toen hij in de vijfde set op grote voorsprong stond tegen Federer. We moeten ook niet vergeten dat de Australian Open na Roland Garros het Grand Slam-toernooi is waar Nadal zijn meeste zeges heeft geboekt. Misschien had hij wel recht gehad op meer titels daar."

Ook Schalken, halvefinalist op de US Open van 2002 en drievoudig kwartfinalist op Wimbledon, vindt dat de finaleplaats van Nadal niet uit de lucht komt vallen. "Door zijn blessure is het extra knap wat hij nu laat zien, maar we hebben het wel over een uitzonderlijke speler van de uiterste bovencategorie. Ik gun hem van alles, want hij is een heel aardige man. Vroeger was Nadal als jong ventje al heel verlegen en stil. Nu is hij vooral bescheiden, maar op de baan is het een ongelooflijke vechter."

Rafael Nadal schreeuwde het uit van blijdschap na het bereiken van de finale op de Australian Open. Foto: Getty Images

'Djokovic zal alleen maar sterker worden als Nadal wint'

Het zijn die ijzersterke mentaliteit en grenzeloze drive die, naast zijn aangeboren talent, aan de basis staan van de succesvolle carrière van Nadal. De kersverse Australian Open-finalist staat niet alleen bekend als een trainingsbeest die volledig voor de sport leeft, maar ook als iemand die op de baan elk punt speelt alsof het matchpoint is.

"Nadal is vooral vanwege zijn mentaliteit heel lastig te verslaan", onderstreept Albarrán. "Van het hele tenniscircuit is hij op dat vlak de beste. Zijn tomeloze inzet en bereidheid om koste wat kost alles te geven maken hem soms onverslaanbaar. Tel daar zijn talent en tactische kwaliteiten bij op en dan krijg je de kampioen die hij nu is."

Of hij ook echt de beste tennisser ooit is, blijft een discussie waar tennisliefhebbers waarschijnlijk nooit uit gaan komen. Een 21e titel zou hoe dan ook een nieuwe dimensie aan zijn epische strijd met Federer en Djokovic (ieder twintig eindzeges) geven. Uitgerekend de uit Australië verwijderde allrounder Djokovic werd lange tijd de beste kansen toegedicht om het record helemaal op zijn naam te krijgen, niet Nadal of Federer.

"Als Nadal die 21e titel pakt, zal Djokovic daar alleen maar sterker van worden", verwacht Schalken. "Djokovic nam het tegen een heel land op, dan is de rest een peulenschil. Wat dat betreft zie ik wel overeenkomsten tussen die twee. Nadal en Djokovic blijven altijd maar doorgaan, ook als het tegenzit. De mentaliteit van die twee is buitensporig."

Waar Nadal vanaf zondag 9.30 uur (Nederlandse tijd) voor zijn 21e titel gaat, hoopt Medvedev voor de tweede keer een Grand Slam-toernooi te winnen. In Spanje gaan ze niet uit van een Russisch sprookje. "Miljoenen mensen in Spanje zullen hun wekker zetten om hun idool in actie te zien", verwacht Albarrán. "Nadal is hier zo groot, dat alles wat hij zegt of doet van invloed is op de samenleving. Hij wordt hier beschouwd als de grootste Spaanse sporter die er ooit is geweest."

Titels Rafael Nadal op Grand Slam-toernooien Australian Open: 2009

Roland Garros: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020.

Wimbledon: 2008 en 2010

US Open: 2010, 2013, 2017 en 2019