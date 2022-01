Rafael Nadal kan nauwelijks geloven dat hij zondag in de finale van de Australian Open mag gaan strijden om een nieuwe grote titel in zijn loopbaan. De Spanjaard keerde recent pas terug na opnieuw lang blessureleed.

De 35-jarige Nadal rekende vrijdag in de halve finales van de Australian Open af met Matteo Berrettini: 6-3, 6-2, 3-6 en 6-3. Dat deed de toernooiwinnaar van 2009 in een Rod Laver Arena met gesloten dak, maar dat deerde hem niet.

"Iedereen weet dat ik liever outdoor speel dan indoor, maar met een gesloten dak is dit stadion ook fantastisch. Ik klaag niet en heb genoten, want eerlijk gezegd had ik niet verwacht in 2022 nog een finale te spelen. Ik wist anderhalve maand geleden niet eens of ik überhaupt nog kon spelen", zei een geëmotioneerde Nadal vlak na de partij.

Nadal doelde op het feit dat hij in Australië pas voor het eerst echt in actie komt sinds begin augustus vorig jaar. De nummer vijf van de wereld kampte met een hardnekkige voetblessure en raakte in december besmet met het coronavirus. Hij maakte in januari zijn officiële rentree en won toen direct het ATP-toernooi in Melbourne.

Rafael Nadal viert zijn overwinning op Matteo Berrettini. Rafael Nadal viert zijn overwinning op Matteo Berrettini. Foto: Getty Images

Nadal: 'Dit betekent veel voor mij'

Tegen Berrettini speelde Nadal naar eigen zeggen in de eerste twee sets zijn beste spel in lange tijd. "Ik wist dat het in de derde set moeilijker zou worden, omdat Matteo een gevaarlijke jongen is; hij ging er echt voor. In de vierde set kwam het aan op overleven en vechten. Dat ik nu toch weer de finale heb gehaald, betekent veel voor mij."

Nadal jaagt in Australië op de inmiddels veelbesproken 21e Grand Slam-titel. De Spanjaard heeft nu net als Roger Federer en Novak Djokovic (beiden afwezig in Melbourne) twintig titels en kan dus alleen recordhouder worden. In de finale speelt Nadal zondag tegen Daniil Medvedev of Stéfanos Tsitsipás.

Voor Nadal wordt het zijn zesde finale van de Australian Open. Zijn trackrecord is niet al te best, want tot dusver was hij alleen in 2009 de beste. Nadal verloor de eindstrijd in 2012, 2014, 2017 en 2019.