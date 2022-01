De tot dusver ongenaakbare Ashleigh Barty hoopt haar dominantie op de Australian Open zaterdag te bezegelen met haar eerste titel in Melbourne. De Australische, die het in de finale opneemt tegen de Amerikaanse Danielle Collins, schaart zich bij een derde eindzege op een Grand Slam-toernooi bij een aantal tennisgrootheden.

Slechts vijf vrouwen wisten in de Open Era (sinds mei 1968) hun eerste drie Grand Slam-finales in het enkelspel te winnen. Barty hoopt het voorbeeld van Virginia Wade, Monica Seles, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati en Naomi Osaka te volgen. Seles won tussen 1990 en 1992 zelfs haar eerste zes Grand Slam-finales en Osaka haar eerste vier optredens in een eindstrijd (2018-2021).

De 25-jarige Barty, die in haar loopbaan al Roland Garros (2019) en Wimbledon (2021) op haar naam schreef, kan pas de derde speelster in de Open Era worden die haar eerste drie Grand Slam-toernooien op drie verschillende ondergronden wint. Die eer viel tot dusver alleen Hana Mandlíková en Serena Williams ten deel.

De finale lijkt bijna formeel afgedaan te kunnen worden, want Barty steekt in Melbourne met kop en schouders boven de rest uit. De nummer één van de wereld verloor op haar weg naar de finale geen enkele set en slechts 21 games (gemiddeld minder dan vier per wedstrijd).

Barty kan de eerste Australian Open-winnares sinds 1994 worden die op weg naar de titel minder dan dertig games verliest. Ze treedt dan in de voetsporen van de Duitse Steffi Graf, die 28 jaar geleden op de Australian Open in totaal slechts 28 games verloor.

Ashleigh Barty geniet in Melbourne de steun van het thuispubliek. Foto: Getty Images

Collins bereikte nooit eerder een Grand Slam-finale

Het contrast met Barty's tegenstander Collins is groot. De 28-jarige Amerikaanse, die op weg naar de eindstrijd twee driesetters overleefde, staat voor het eerst in de finale van een Grand Slam-toernooi. Dit is überhaupt pas haar derde finale op de WTA Tour.

Toch lijkt Collins niet bij voorbaat kansloos in Melbourne. De huidige nummer dertig van de wereld won een jaar geleden in Adelaide nog in twee sets van Barty (6-3 en 6-4). Bovendien was ze in haar loopbaan zes keer eerder te sterk voor een speelster uit de top tien.

Mocht de als 27e geplaatste Collins voor een verrassing zorgen, dan is ze de laagst geplaatste vrouw die de Australian Open wint sinds 2007. Serena Williams had geen geplaatste status toen ze het toernooi vijftien jaar geleden op haar naam schreef.

De vrouwenfinale op de Australian Open begint zaterdag om 9.30 uur (Nederlandse tijd). De eindstrijd bij de mannen gaat zondag eveneens om 9.30 uur van start en gaat tussen twintigvoudig Grand Slam-winnaar Rafael Nadal en Daniil Medvedev.