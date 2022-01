Rafael Nadal en Daniil Medvedev strijden zondag in de finale om de Australian Open-titel. De Spanjaard klopte vrijdag Matteo Berrettini in vier sets en Medvedev was eveneens na vier sets te sterk voor Stéfanos Tsitsipás.

De 35-jarige Nadal was in een grotendeels eenzijdige partij in de Rod Laver Arena, die bijna drie duur duurde, met 6-3, 6-2, 3-6 en 6-3 te sterk voor Berrettini. Medvedev klopte Tsitsipás met 7-6 (5), 4-6, 6-4 en 6-1.

Het is de 29e keer dat Nadal de finale van een Grand Slam-toernooi haalt. Ondanks zijn zes finaleplaatsen op de Australian Open won de Spanjaard het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar alleen in 2009. Stan Wawrinka (2014), Roger Federer (2017) en Novak Djokovic (2012 en 2019) hielden hem van meer succes af.

Mocht Nadal zijn tweede Australian Open-titel veroveren, dan heeft hij het Grand Slam-record helemaal op zijn naam. De dertienvoudig winnaar van Roland Garros staat nu nog op gelijke hoogte met Federer en Djokovic (ieder twintig titels), die beiden niet meedoen in Melbourne.

De zegereeks van Nadal is extra bijzonder door zijn moeizame aanloop naar de Australian Open. De nummer vijf van de wereld kampte met een hardnekkige voetblessure en raakte in december besmet met het coronavirus. Hij maakte in januari zijn officiële rentree en won toen direct het ATP-toernooi in Melbourne.

Rafael Nadal hield het niet droog na zijn overwinning op Matteo Berrettini. Foto: Getty Images

Nadal loopt snel weg bij Berrettini

In de eerste twee sets had Nadal heel weinig te duchten van Berrettini. De Italiaan verloor direct zijn eerste servicegame van de wedstrijd en slaagde er geen enkele keer in om überhaupt een breakpoint af te dwingen. Met slechts vijf onnodige fouten sleepte Nadal de eerste set overtuigend binnen.

In het tweede bedrijf ging het Berrettini nog iets slechter af. De nummer zeven van de wereld verloor zijn eerste twee servicegames en moest direct in de achtervolging, maar de bijna foutloze Nadal gaf niets cadeau en pakte ook eenvoudig de tweede set.

Nadal leek het halvefinaleduel in rap tempo in zijn voordeel te beslissen, maar Berrettini wist zich wonderwel toch nog op te richten. Mede dankzij een break op 4-3 - hij kreeg in die game de eerste breakpoints uit de wedstrijd - en een lovegame op eigen service won Berrettini twaalf van de laatste dertien punten van de derde set.

In het vierde bedrijf ging het gelijk op. Na een aantal snelle games was Berrettini op 3-3 niet ver verwijderd van een break, maar Nadal hield het hoofd koel en sloeg direct daarna zelf toe op de service van Berrettini, die opeens weer wat steken liet vallen. De nummer vijf van de wereld maakte daarna geen fout in zijn eigen opslagbeurt en is nog maar één zege verwijderd van tennishistorie.

Daniil Medvedev staat voor de tweede keer in de Australian Open-finale. Daniil Medvedev staat voor de tweede keer in de Australian Open-finale. Foto: Getty Images

Medvedev ruziet, maar is wel maatje te groot voor Tsitsipás

Nadal moet dus alleen nog zien af te rekenen met Medvedev, die later op de dag in zijn halve finale te sterk was voor Tsitsipás. De Rus staat voor de tweede keer in de finale van de Australian Open en jaagt zondag op zijn eerste titel in Melbourne.

De 25-jarige Medvedev en de twee jaar jongere Tsitsipás maakten er een echt gevecht van. De eerste set leek na een 4-1-voorsprong in de tiebreak voor Tsitsipás naar de Griek te gaan, maar Medvedev knokte zich knap terug en pakte de openingsset alsnog.

Nadat Tsitsipás in de tweede set na een break voorsprong te hebben verspeeld toch weer op voorsprong was gekomen, ging het mis bij Medvedev. De Rus was woedend op de umpire - die in de ogen van Medvedev verzuimde om Tsitsipás te waarschuwen vanwege praten met zijn coach - en kreeg ook een berisping. Dat hielp Medvedev niet, want Tsitsipás serveerde de set daarna uit.

Tsitsipás kreeg in de derde set ook direct kansen om te breken, maar benutte die niet. Het bleek het begin van het einde voor de Griek. Medvedev sloeg zelf toe bij een 5-4-voorsprong, kwam op 2-1 in sets en had in de vierde set geen moeite meer met Tsitsipás.

Medvedev kan zondag zijn tweede Grand Slam uit zijn carrière winnen en ook zijn tweede op rij, na de US Open van vorig jaar. Medvedev en Nadal treffen elkaar voor de tweede keer in een Grand Slam-finale. In 2019 won Nadal na vijf sets de eindstrijd van de US Open.