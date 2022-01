Ashleigh Barty heeft zich donderdag op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Australische rekende probleemloos af met de Amerikaanse Madison Keys en bleef opnieuw zonder setverlies: 6-1 en 6-3. Barty neemt het op tegen de Amerikaanse Danielle Collins, die Iga Swiatek versloeg.

De 25-jarige Barty, als eerste geplaatst in Melbourne, had slechts één uur en twee minuten nodig om haar zege veilig te stellen. De tweevoudig Grand Slam-winnares brak Keys in de openingsgame en hield dat initiatief de rest van de wedstrijd vast. In de tweede set werd Keys in de zesde game gebroken, waarna Barty de partij naar zich toe trok.

Voor thuisspeelster Barty is het de eerste keer dat ze de finale haalt op de Australian Open. Een plek bij de laatste vier was twee jaar geleden haar beste prestatie in Melbourne.

Barty, die dit jaar nog geen set verloor bij het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar, lijkt op weg naar haar derde Grand Slam-titel. In 2019 won ze Roland Garros en vorig jaar schreef ze Wimbledon op haar naam.

Felicitaties van Madison Keys voor Ashleigh Barty. Foto: Getty Images

Collins voor eerste keer naar finale Grand Slam-toernooi

In de finale treft Barty zaterdagochtend (Nederlandse tijd) Collins. De Amerikaanse rekende later op de dag simpel af met Swiatek. Het werd 6-4 en 6-1.

De 28-jarige Collins, als 27e geplaatst in Melbourne, haalde in 2019 al eens de halve finales in Melbourne, wat drie jaar lang haar beste prestatie in haar loopbaan was. Die prestatie wist ze donderdag dus te overtreffen.

Collins had weinig moeite met Swiatek, in 2020 nog winnares van Roland Garros. In de openingsgame van zowel de eerste als de tweede set werd de Poolse meteen gebroken en die break kwam ze in beide gevallen niet meer te boven.