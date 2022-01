De Nederlandse rolstoeltennisster Diede de Groot heeft donderdag in Melbourne voor de vierde keer in haar loopbaan het vrouwenenkelspel op de Australian Open gewonnen.

De geboren Woerdense was in de finale veel te sterk voor haar dubbelpartner Aniek van Koot: 6-1 en 6-1. De wedstrijd op court 8 van Melbourne Park duurde iets meer dan een uur.

De service van de 25-jarige De Groot was stabieler dan die van haar zes jaar oudere landgenoot en ze toonde zich een stuk effectiever. Van Koot benutte slechts een van haar vijf breakpoints, terwijl ze zelf zes keer gebroken werd.

De Groot en Van Koot vormden op de Australian Open ook een koppel in het dubbelspel. Het Nederlandse duo won het toernooi door een zwaarbevochten zege op de Japanse Yui Kamiji en de Britse Lucy Shuker.

Diede de Groot was in de finale veel te sterk voor haar dubbelpartner Aniek van Koot. Foto: Getty Images

De Groot al jaren dominant in rolstoeltennis

Op weg naar de finale in het enkelspel had De Groot weinig te duchten van haar tegenstanders. De regerend olympisch kampioen rekende achtereenvolgens af met de Amerikaanse Dana Mathewson (6-2 en 6-1) en Shuker (6-0 en 7-5).

De Groot domineert het rolstoeltennis al sinds 2018. In dat jaar won ze ook voor het eerst de Australian Open. Ook in 2019 en 2021 was ze de beste op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. De Groot won ook Roland Garros, Wimbledon en de US Open meerdere keren in het enkel- en dubbelspel.

Vorig jaar verzekerde De Groot zich van de zogenoemde Golden Slam: winst van alle Grand Slam-toernooien én het veroveren van olympisch goud. Ze was de eerste tennisster die daarin slaagde sinds Steffi Graf in 1988.