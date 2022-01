Daniil Medvedev heeft woensdag heel diep moeten gaan om de halve finales van de Australian Open te bereiken. De nummer twee van de wereld moest een matchpoint wegwerken en won pas na vijf sets van Félix Auger-Aliassime: 6-7 (4), 3-6, 7-6 (2), 7-5 en 6-4.

Medvedev en Auger-Aliassime stonden 4 uur en 38 minuten op de baan in Melbourne. De partij moest kort worden onderbroken vanwege regenval en was pas na middernacht (lokale tijd) afgelopen.

Door de afwezigheid van Novak Djokovic is Medvedev de hoogst geplaatste speler op de Australian Open. Op weg naar de kwartfinales kende de Rus geen noemenswaardige problemen, maar tegen Auger-Aliassime was dat wel anders.

De 21-jarige Canadees stond ijzersterk te serveren en brak zijn vier jaar oudere tegenstander aan het einde van de eerste en aan het begin van de tweede set.

Auger-Aliassime kreeg ook het enige breakpoint in de derde set, maar benutte dat niet. In de tiebreak was Medvedev vervolgens veel te sterk.

Medvedev voor vijfde keer in halve finale van Grand Slam

In de vierde set kreeg de nummer negen van de wereld een matchpoint op de service van Medvedev, maar dat werd weggewerkt. In de volgende game werd Auger-Aliassime zelf wél gebroken, waardoor de Rus een vijfde set kon afdwingen.

Een vroege break maakte daarin het verschil. Medvedev gaf nog wel drie kansen weg om de break ongedaan te maken, maar Auger-Aliassime wist die niet te benutten. Daardoor schaarde de 25-jarige Rus zich voor de vijfde keer in zijn carrière bij de laatste vier van een Grand Slam. Vorig jaar verloor hij de finale in Melbourne en won hij de US Open.

Vrijdag neemt Medvedev het op tegen de Griek Stéfanos Tsitsipás, die woensdag in drie sets te sterk was voor Jannik Sinner. In de andere halve finale speelt Rafael Nadal tegen Matteo Berrettini.