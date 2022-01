Novak Djokovic lijkt van plan om eind volgende maand zijn rentree te maken in Dubai. De nummer één van de wereld staat op de deelnemerslijst van het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten, al is zijn komst nog niet officieel bevestigd.

Het ATP-toernooi van Dubai, waarbij Djokovic al vijf keer de titel pakte, begint op maandag 21 februari.

Eind vorige week meldde Djokovic' coach Marián Vajda nog dat de Serviër "psychisch zwaar aangeslagen" is na de gebeurtenissen in Australië en dat hij enige tijd nodig zou hebben om bij te komen.

De 34-jarige tennisser heeft dit jaar nog geen wedstrijd gespeeld na de wekenlange rel rond zijn deelname aan de Australian Open. Vlak voor de start van de Grand Slam moest hij Australië verlaten.

Djokovic' visum werd ingetrokken omdat hij bij zijn aanvraag had gelogen over zijn reisgeschiedenis. Eerder had een andere Australische rechter hem wel een medische vrijstelling van de vaccinatieplicht verleend, omdat Djokovic recent een coronabesmetting doormaakte.

Richard Krajicek, de toernooidirecteur van het ABN AMRO-toernooi, hoopt Djokovic er nog toe te kunnen verleiden om naar Rotterdam te komen. Dat toernooi begint over anderhalve week in Ahoy.