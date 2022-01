Stéfanos Tsitispás heeft zich woensdag probleemloos voor de halve finales van de Australian Open geplaatst. In het dubbelspel waren de kwartfinales het eindstation voor Wesley Koolhof.

Tsitispás was met 6-3, 6-4 en 6-2 een maatje te groot voor Jannik Sinner. In de halve finales speelt de Griek tegen Daniil Medvedev of Félix Auger-Aliassime, die later op woensdag tegenover elkaar staan.

Het verschil tussen Tsitsipás en Sinner was aanvankelijk helemaal niet zo groot. In een partij die kort moest worden onderbroken door een regenbui, gaf de nummer vier van de wereld helemaal niets weg op zijn eigen service en benutte hij de eerste drie breakpoints die hij kreeg.

Dat resulteerde in winst van de eerste twee sets en een vroege voorsprong in de derde set. De twintigjarige Sinner maakte tot dat moment ruim 45 procent van de punten.

Maar na de vroege break in de derde set was het verzet van de Italiaan gebroken en liep Tsitispás simpel uit naar de overwinning. Het is voor de 23-jarige Griek al de derde keer dat hij de halve finales haalt in Melbourne, maar dat was de voorgaande keren ook steeds zijn eindstation.

Sinner evenaarde in Melbourne zijn beste Grand Slam-resultaat. Twee jaar geleden stond hij op Roland Garros ook bij de laatste acht.

Voor dubbelspecialist Wesley Koolhof is de Australian Open voorbij. Foto: Getty Images

Koolhof onderuit in dubbelspel

Koolhof ging met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski in drie sets onderuit tegen de Australiërs Matthew Ebden en Max Purcell: 3-6, 6-4, 7-6 (6).

De 32-jarige Koolhof en zijn nieuwe partner Skupski begonnen 2022 uitstekend met twee toernooizeges in Australië. Ook op de Australian Open had het duo nog geen set verloren.

Ze wonnen woensdag de eerste set met 6-3, maar de Australiërs, die eerder al de als vierde geplaatste Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah hadden uitgeschakeld, knokten zich in de tweede set sterk terug.

Ook in de derde set kwamen de Australiërs onder de aanmoedigingen van het thuispubliek een break voor, maar Koolhof en Skupski trokken de stand toch weer gelijk. In de supertiebreak waren Ebden en Purcell met 10-6 net iets sterker.

Koolhof bereikte eenmaal in zijn carrière een Grand Slam-finale in het dubbelspel. In 2020 verloor hij de eindstrijd op de US Open.