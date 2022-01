Wesley Koolhof is er niet in geslaagd de halve finales van het dubbelspel op de Australian Open te bereiken. Met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski ging de 32-jarige Nederlander in drie sets onderuit tegen de Australiërs Matthew Ebden en Max Purcell: 3-6, 6-4, 7-6 (6).

Koolhof en zijn nieuwe partner Skupski begonnen 2022 uitstekend met twee toernooizeges in Australië. Ook op de Australian Open had het duo nog geen set verloren.

Ze wonnen woensdag de eerste set met 6-3, maar de Australiërs, die eerder al de als vierde geplaatste Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah hadden uitgeschakeld, knokten zich terug.

Ook in de derde set kwamen de Australiërs onder de aanmoedigingen van het thuispubliek een break voor, maar Koolhof en Skupski trokken de stand toch weer gelijk. In de supertiebreak waren Ebden en Purcell met 10-6 net iets sterker.

Koolhof bereikte eenmaal in zijn carrière een Grand Slam-finale in het dubbelspel. In 2020 verloor hij de eindstrijd op de US Open.