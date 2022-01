De tweede halve finale in het vrouwentoernooi van de Australian Open gaat tussen Iga Swiatek en Danielle Collins. Dinsdag plaatsten Ashleigh Barty en Madison Keys zich al voor de halve eindstrijd.

Voor Swiatek is het de eerste keer dat ze de laatste vier van de Australian Open bereikt. De twintigjarige Poolse, die als zevende is geplaatst in Melbourne, versloeg Kaia Kanepi uit Estland in een lange driesetter met 4-6, 7-6 (2), 6-3.

Swiatek, de winnares van de uitgestelde editie van Roland Garros in 2020, was in Melbourne tot dit jaar nooit verder gekomen dan de vierde ronde.

Tegen de 36-jarige Kanepi kwam de Poolse halverwege de eerste set op een break achterstand en die kon ze niet meer rechttrekken. In de tweede set liep Swiatek uit naar 4-1, maar gaf ze die voorsprong toch weer uit handen. Met een goede tiebreak trok ze de stand gelijk.

In de derde set was de Poolse duidelijk sterker, maar gaf ze een snelle break door veel afzwaaiers toch weer uit handen. Swiatek liep uit naar 5-2 en mocht na bijna drie uur serveren voor de wedstrijd.

Ze verloor de game echter, mede door twee dubbele fouten. Op de opslagbeurt van Kanepi kreeg Swiatek alsnog drie matchpoints. Ze benutte het tweede na een lange rally.

Vreugde bij Danielle Collins na haar zege in de kwartfinales. Vreugde bij Danielle Collins na haar zege in de kwartfinales. Foto: AP

Collins stond eenmaal eerder in halve finales

Voor Collins is het de tweede keer dat ze de halve finales van de Australian Open bereikt. De 28-jarige Amerikaanse versloeg Alizé Cornet uit Frankrijk in twee sets: 7-5 en 6-1.

Collins bereikte in 2019 voor het eerst de laatste vier op de Australische Grand Slam. Ze werd toen uitgeschakeld door Petra Kvitová.

Tegen de 32-jarige Cornet, die bij haar 63e deelname aan een Grand Slam eindelijk de kwartfinales haalde door Simona Halep te verslaan, kwam de Amerikaanse al vroeg een break voor. Ze leverde die echter weer in toen ze serveerde voor de eerste set. Na een tweede break lukte het haar bij een stand van 6-5 alsnog om de set te pakken.

In de tweede set liep Collins al snel met twee breaks uit naar 4-0. De Française serveerde niet sterk genoeg en werd weggeslagen door de returns van de Amerikaanse nummer dertig van de wereldranglijst. Collins serveerde op 5-1 zelf voor de wedstrijd en benutte meteen haar eerste matchpoint.