Bij het ABN AMRO-toernooi van Rotterdam is volgende maand toch publiek welkom. Dat heeft de organisatie besloten nadat het kabinet dinsdag bekendmaakte de coronamaatregelen te versoepelen.

Een kleine twee weken geleden lieten de organisatoren van het ATP-toernooi in Ahoy nog weten dat de tribunes net als vorig jaar leeg zouden blijven, ook als er tegen die tijd (van 5 tot en met 13 februari) weer publiek welkom zou zijn.

Toernooidirecteur Richard Krajicek en zijn team zijn nu teruggekomen op dat besluit. "We gaan alles in het werk stellen om per sessie 1.250 mensen te ontvangen", zegt een woordvoerder. "Met name omdat we veel oproepen hebben gekregen van fans die zeggen: jullie hebben zo'n mooi deelnemersveld, we willen graag komen kijken."

Iedereen die al een kaart had gekocht voor de editie van 2021, krijgt nu de kans om alsnog te komen kijken. "We hebben in een week tijd dertien sessies, dat betekent dat we dertien keer 1.250 mensen kunnen toelaten", aldus de woordvoerder. Het is nog niet bekend hoe de toegangsplaatsen worden verdeeld.

Het kabinet geeft toestemming om tot 22.00 uur publiek toe te laten bij sportwedstrijden. In Ahoy wordt vaak nog tot middernacht getennist. "Voor de middagsessie hebben we nu geen probleem. In de avond is de eerste partij meestal rond 22.00 uur klaar. Dat betekent dat we daarna zonder publiek verder gaan."

Op de deelnemerslijst staan onder anderen wereldtoppers Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás, Félix Auger-Aliassime en titelverdediger Andrei Rublev. Nederlanders Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor kregen een wildcard.

Het EK zaalvoetbal in Nederland mag vervolgd worden met publiek. Foto: ANP

EK zaalvoetbal in Nederland gaat verder met publiek

Ook bij het EK zaalvoetbal, dat in Amsterdam en Groningen wordt gespeeld, grijpt de organisatie de mogelijkheid om publiek toe te laten met beide handen aan. Het toernooi is woensdag begonnen zonder publiek en duurt nog tot en met 6 februari.

"We hebben altijd hoop gehouden op versoepelingen en zijn op de achtergrond blijven werken met verschillende scenario's", zegt toernooidirecteur Gijs de Jong. "Eindelijk mogen de deuren open voor publiek. Niet alleen voor de fans is dit de kans om het EK van dichtbij te ervaren, maar ook voor alle teams is dit geweldig nieuws."

In de Ziggo Dome zijn bij iedere wedstrijd 1.250 bezoekers welkom. In MartiniPlaza, de sporthal in Groningen, mogen ongeveer 650 voetbalfans naar binnen. Vanwege de verplichting om 1,5 meter afstand te houden, kan daar niet het maximale aantal toeschouwers worden toegelaten.