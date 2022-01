Rafael Nadal kampte dinsdag met maagproblemen tijdens zijn kwartfinale tegen Denis Shapovalov. Desondanks rekende de Spanjaard in vijf sets (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) af met de Canadees, waardoor hij nog twee zeges verwijderd is van zijn 21e Grand Slam-titel.

"Ik had last van mijn maag", vertelde de 35-jarige Nadal op de baan van de Rod Laver Arena. "Ze hebben me binnen onderzocht om te kijken of er niet nog meer aan de hand was. Het was in orde en ik heb toen wat tabletten genomen, maar ik voelde me nog steeds niet top. Ik mag van geluk spreken dat ik goed serveerde in de vijfde set."

Na Nadals behandeling knokte Shapovalov zich terug in de partij en na vier sets stond het weer gelijk. Nadal herpakte zich in de vijfde set, nam een 3-0-voorsprong en kwam daarna niet meer in de problemen.

"Ik zit er volledig doorheen", vervolgde Nadal, die ook last had van de hitte in Melbourne. "Natuurlijk ben ik ook geen 21 meer. Zo zwaar als de condities vandaag waren, is het dit toernooi nog niet geweest. Het was voor mij een mooie test voor de halve finales. Ik denk dat ik er klaar voor ben."

Rafael Nadal kampte met maagklachten tijdens zijn kwartfinale op de Australian Open. Rafael Nadal kampte met maagklachten tijdens zijn kwartfinale op de Australian Open. Foto: Getty Images

Nadal vreesde voor einde loopbaan

Nadal blikte ook nog terug op zijn roerige aanloop naar de Australian Open. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar kampte met een slepende enkelblessure en enkele weken voor het toernooi raakte hij ook nog eens besmet met het coronavirus.

"Om eerlijk te zijn, verrast het me ook wel dat ik hier nu sta. Ik heb een lange weg afgelegd. Twee maanden geleden vroeg ik me nog af of ik zou terugkeren op dit niveau en nu kan ik geschiedenis schrijven. Het is een cadeau van het leven."

Als Nadal erin slaagt de Australian Open te winnen, dan is hij recordhouder qua Grand Slam-titels. Nu deelt hij het record nog met de in Melbourne afwezige Novak Djokovic en Roger Federer. In de halve finales treft Nadal de winnaar van de partij tussen Gaël Monfils en Matteo Berrettini.