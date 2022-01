De organisatie van de Australian Open heeft dinsdag toch besloten om T-shirts met teksten over tennisster Peng Shuai toe te staan in het publiek. Eerder werden dergelijke shirts in beslag genomen bij de toegangspoorten.

"Zolang de toeschouwers zich vreedzaam gedragen en niet de intentie hebben om de orde te verstoren, staan we ze toe om de shirts te dragen", zei toernooidirecteur Criag Tiley dinsdag tegen de Syndey Morning Herald.

Op vrijdag en zaterdag werden door de beveiliging nog shirts en spandoeken met de tekst 'Where is Peng Shuai?' in beslag genomen. De Chinese speelster was in november enkele weken spoorloos nadat ze een voormalige vicepremier van haar land beschuldigde van seksueel misbruik.

Activisten delen buiten de stadions van de Australian Open in Melbourne honderden T-shirts uit. "Als toeschouwers een statement willen maken over Peng Shuai, dan is dat helemaal prima", zei Tiley. "We willen alleen niet dat de protesten de aandacht afleiden van de wedstrijden of dat mensen zich oncomfortabel voelen. We zullen het daarom per geval bekijken."

Foto: AFP

Twijfels over verklaring van Peng waarin ze beschuldiging intrekt

Diverse (oud-)tennissers lieten de afgelopen dagen hun ongenoegen blijken over het besluit van de Australian Open om de shirts te weren. Voormalig topspeelster Martina Navrátilová haalde stevig uit en noemde de organisatie "laf". Anderen vermoedden dat het toernooi vanwege enkele grote Chinese sponsors niet blij was met de protesten.

Bijna drie weken na haar verdwijning kwam Peng met een verklaring naar buiten, waarin ze zei dat ze nooit iemand van seksueel misbruik had beschuldigd en dat het slechts om een misverstand ging. Buiten China wordt de echtheid van die verklaring sterk in twijfel getrokken.

De 36-jarige speelster heeft haar rentree nog niet gemaakt en ontbreekt dan ook op de Australian Open. De WTA besloot alle toernooien in China te schrappen, om zo in afwachting van Pengs rentree de druk op de Chinese overheid op te voeren.