Ashleigh Barty heeft dinsdag met speels gemak de halve finales van de Australian Open bereikt. Daarin treft de nummer één van de wereld Madison Keys, die na een moeizame periode weer helemaal opbloeit.

Barty was met 6-2 en 6-0 veel te sterk voor Jessica Pegula. De Amerikaanse nummer 21 van de wereld kon tot 3-2 in de eerste set nog enigszins partij bieden, maar daarna won Barty liefst negen games op rij. De partij duurde slechts een uur en vier minuten.

De 25-jarige Australische is in Melbourne nog zonder setverlies. Barty lijkt dan ook hard op weg naar de derde Grand Slam-titel in haar carrière. Eerder won ze Ronald Garros (2019) en Wimbledon (2021). In eigen land kwam ze nooit verder dan de halve finales.

Barty treft donderdag in de halve eindstrijd met Keys de nummer 51 van de wereld. De 26-jarige Amerikaanse laat in Australië zien dat ze weer helemaal terug is op haar oude niveau en staat na zeven jaar weer in de halve finales.

Vreugde bij Madison Keys, die zeven jaar na dato weer in de halve finales van de Australian Open staat. Vreugde bij Madison Keys, die zeven jaar na dato weer in de halve finales van de Australian Open staat. Foto: Getty Images

Keys maatje te groot voor Krejcíková

Keys versloeg in twee sets de als vierde geplaatste Barbora Krejcíková uit Tsjechië: 6-3 en 6-2. In 2015 stond ze ook al in de halve finales in Melbourne. Toen verloor Keys van haar landgenote Serena Williams, die de Grand Slam dat jaar ook zou winnen.

In 2017 haalde Keys zelf de finale van de US Open, maar sinds 2019 zat haar carrière in een neerwaartse spiraal. "Dit betekent heel veel voor me, ik ben bang dat ik moet huilen", zei Keys in een eerste reactie. "Het afgelopen jaar was erg moeilijk voor me. In de voorbereiding op dit seizoen heb ik er met mijn team alles aan gedaan om weer fris te beginnen."

"Wauw, het gaat zo goed nu. Ik ben echt trots op mezelf en dankbaar voor mijn team, familie en vrienden", lachte Keys. "Ze hebben me echt door een moeilijke periode geholpen."

Op woensdag staan de andere twee kwartfinales in het vrouwentoernooi op het programma. De Amerikaanse Danielle Collins treft de Française Alizé Cornet en Iga Swiatek uit Polen neemt het op tegen Kaia Kanepi uit Estland.