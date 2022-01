Daniil Medvedev bereikte maandag de kwartfinales van de Australian Open, maar dat bezorgde de Russische kanshebber geenszins een goed humeur. De nummer twee van de wereld raakte gefrustreerd vanwege de regels voor het verlaten van de baan en omdat hij niet op centercourt mocht spelen.

Aan het einde van de derde set en tijdens de vierde set stond Medvedev meerdere keren schreeuwend tegenover de Franse umpire Renaud Lichtenstein. Recent werd er een regel aangepast, waardoor tennissers tijdens een partij slechts drie minuten van de baan mogen zijn.

"Het is gewoon een stomme regel", zei de nog altijd kwade Medvedev later op een persconferentie na zijn zege (6-2, 7-6 (4), 6-7 (4) en 7-5) op de Amerikaan Maxime Cressy. "Het was 35 graden en ik speelde in de zon, dan word je kletsnat van het zweet."

"Ik wilde mijn shirt, broek, onderbroek, sokken en schoenen vervangen, daar heb je al snel vier minuten voor nodig. Aan het eind van de eerste set moest ik ook nog naar de wc. Daar was allemaal te weinig tijd voor."

Tijdens de vierde set liet Medvedev acht breakpoints onbenut, om pas bij de negende toe te slaan. Telkens liet hij zijn frustraties duidelijk blijken. "Ik snap de logica van de regels niet. Daarom noem ik het gewoon stomme regels", foeterde hij.

Daniil Medvedev tijdens een verhitte discussie met de umpire. Foto: AFP

'Wat moet ik nog meer doen om op centercourt te spelen?'

Medvedev was al met een slecht humeur aan de partij begonnen. "Er waren vandaag enkele dingen waar ik boos over ben. Ik vraag me vooral af wat ik nog meer moet doen om op centercourt te mogen spelen op een Grand Slam."

Medvedev en Cressy speelden in de kleinere Margaret Court Arena, in plaats van de Rod Laver Arena. "Ik heb de laatste Grand Slam gewonnen", zei de winnaar van de US Open. "Hier ben ik de hoogst geplaatste speler en nog sta ik niet op centercourt."

Volgens Medvedev had de keuze voor het stadion zelfs invloed op het wedstrijdverloop. "Cressy speelt service-volley. Als je in een kleiner stadion speelt, is het lastiger om tegen service-volley te spelen dan op een grotere baan."

Vorig jaar verloor Medvedev de finale in Melbourne van Novak Djokovic, die dit jaar vanwege een geweigerd visum ontbreekt. In de kwartfinale treft de Rus woensdag de Canadees Félix Auger-Aliassime.