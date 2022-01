De organisatie van de Australian Open krijgt vanuit diverse hoeken kritiek, nadat T-shirts en spandoeken over Peng Shuai in beslag zijn genomen. De Chinese tennisster was eind vorig jaar enkele weken spoorloos, nadat ze de voormalige vicepremier van haar land had beschuldigd van seksueel misbruik.

"Dit is gewoon zielig", oordeelde voormalig toptennisster Martina Navrátilová maandag. "De WTA staat helemaal alleen in deze zaak. De Australische tennisbond buigt op zijn eigen Grand Slam voor de Chinese dictatuur, dat vind ik echt heel zwak."

Zaterdag doken video's op waarin te zien is dat bezoekers van de Australian Open op last van beveiligers T-shirts en spandoeken met de tekst "Waar is Peng Shuai?" moeten inleveren.

Van de Chinese tennisster werd in november een tijd niets vernomen, nadat ze de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik. Het leidde in de tenniswereld tot grote zorgen over het welzijn van de 36-jarige speelster.

Na bijna drie weken stilte kwam Peng met een verklaring naar buiten, waarin ze zei dat ze nooit iemand van seksueel misbruik had beschuldigd en dat het slechts om een misverstand ging. Buiten China wordt de echtheid van die verklaring sterk in twijfel getrokken.

Ze heeft haar rentree nog niet gemaakt en ontbreekt dan ook op de Australian Open. De WTA besloot alle toernooien in China te schrappen, om zo in afwachting van Pengs rentree de druk op de Chinese overheid op te voeren.

'Wat als de Australian Open geen Chinese sponsors had gehad?'

De Australian Open wees er zaterdag in een reactie op dat politieke of commerciële uitingen in het publiek niet zijn toegestaan en dat daarom de shirts en spandoeken in beslag werden genomen.

Navrátilová noemt dat onzin. "Dit is geen politiek statement, maar een statement voor mensenrechten. Ik vind het heel, heel laf", aldus de 65-jarige Amerikaanse.

De Franse tennisser Nicolas Mahut denkt dat de Australian Open, die sinds 2018 een grote Chinese sponsor heeft, uit commerciële overwegingen de steunbetuigingen liet verwijderen. "Wat een gebrek aan lef. Wat nou als ze geen Chinese sponsoren hadden gehad?"

Alizé Cornet, die zich maandag voor de kwartfinales van de Australian Open plaatste, maakt zich nog altijd zorgen om Peng. De Française was in het verleden een dubbelpartner van de Chinese.

"Ik was erg verbaasd toen ik hoorde dat de T-shirts het stadion niet in mochten. Ik vind dat iedereen zijn steun voor Peng zou mogen uitspreken", zei Cornet.

"Het is nog steeds erg onduidelijk hoe het met haar gaat. Maar het feit dat haar verhaal steeds opnieuw onder de aandacht wordt gebracht, kan alleen maar goed zijn."

Activisten kondigden aan hun protest door te zetten. "We zullen deze week duizend shirts met de tekst 'Waar is Peng Shuai?' uitdelen. Dan gaan we zien hoeveel toeschouwers ze gaan tegenhouden bij de poort", zei Max Mok namens de activisten.