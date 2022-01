Na 62 mislukte pogingen plaatste Alizé Cornet zich maandag dan eindelijk voor het eerst voor de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. De dolgelukkige Française, die Simona Halep in drie sets uitschakelde op de Australian Open, rekende door het grootste succes uit haar loopbaan direct met het trauma van dertien jaar geleden af.

In 2009 stevende Cornet al af op een kwartfinaleplaats op de Australian Open, maar de als derde geplaatste Dinara Safina overleefde toen twee matchpoints en mocht in de kwartfinales tegen Jelena Dokic spelen. Na haar zege op Halep stond Cornet alsnog tegenover Dokic, die nu verantwoordelijk is voor de interviews op de baan.

"Ik wilde zo graag tegen je spelen toen, omdat ik jouw spel erg bewonderde. Ik was zo teleurgesteld. Het was heel pijnlijk. Nu, dertien jaar later, sta jij daar en ik nog altijd hier op de baan. Dit voelt geweldig", zei een geëmotioneerde Cornet, die vlak voor het interview al een knuffel kreeg van interviewster Dokic.

"Deze overwinning van mij laat ook zien dat het nooit te laat is om het nog eens te proberen. Dit is de reden dat ik nog steeds tennis; voor de momenten dat ik al mijn emoties op de baan met jullie als toeschouwers kan delen. Het avontuur gaat door, al kan ik het nog steeds niet geloven."

De 32-jarige Cornet haalde in haar carrière ook twee keer de vierde ronde op Roland Garros en een keer op Wimbledon en de US Open, maar het grote succes op een Grand Slam-toernooi bleef uit. Dat ze uitgerekend door een overwinning op tweevoudig Grand Slam-winnares Halep (6-4, 3-6 en 6-4) de laatste acht bereikt, doet haar veel.

Alizé Cornet kan amper geloven dat ze voor het eerst in haar loopbaan in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi staat. Foto: EPA

'Ik heb door cheesecake bergen energie'

Na het laatste punt bleef Cornet zo'n tien seconden lang vol ongeloof op haar knieën op het Australische hardcourt zitten, voordat ze naar het net liep om de felicitaties van Halep in ontvangst te nemen. De omstandigheden in de Rod Laver Arena, waar het ruim 30 graden Celsius was, hadden veel gevraagd van de twee.

"Het was echt een gevecht met Simona in deze hitte", zei Cornet. "Na een half uur waren we al aan het lijden op de baan, maar we bleven 2,5 uur doorgaan met heel ons hart. Simona is een voorbeeld voor mij. Om haar nu te verslaan en mijn eerste kwartfinale te bereiken, is een droom die uitkomt. Het is magisch."

Met haar zege op Halep gaf de zaterdag 32 jaar geworden Cornet zichzelf bovendien het mooist denkbare verjaardagscadeau, al kan zelfs deze zege niet opboksen tegen het presentje dat ze van de toernooiorganisatie kreeg. "Naast een grote bos bloemen van mijn team kreeg ik een cheesecake. Die was echt geweldig. Ik heb zoveel cheesecake gehad, dat ik de energie heb om nog weken door te gaan."

Om voor het eerst in haar loopbaan de halve finales van een Grand Slam-toernooi te bereiken, moet Cornet de als 27e geplaatste Danielle Collins zien te verslaan. De Amerikaanse rekende in haar vierderondepartij af met Elise Mertens.