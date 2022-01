Daniil Medvedev heeft maandag andermaal laten zien dat hij een belangrijke kanshebber is op de eindzege van de Australian Open. De Rus was in de achtste finales met 6-2, 7-6 (4) en 6-7 (4) en 7-5 te sterk voor Maxime Cressy, al raakte hij wel gefrustreerd.

Na het verlies in de derde set tegen service-volley-speler Cressy liet Medvedev zijn ongenoegen blijken. Nadat een verzoek om de baan te mogen verlaten om zich op te frissen werd geweigerd, schreeuwde de Rus naar de Franse umpire dat de Amerikaan Cressy veel te veel tijd nam tussen zijn opslagen.

Ook tijdens de vierde set liet Medvedev zijn frustratie blijken, toen hij acht breakpoints onbenut liet. Nadat hij bij 5-5 eindelijk wel een breakpoint benutte, trok hij de partij met een reeks snoeiharde services in een lovegame naar zich toe.

Tegen Cressy verloor Medvedev voor de tweede keer een set op deze editie van de Australian Open. Eerder wist de Australiër Nick Kyrgios hem een set afhandig te maken. Zaterdag stuurde Medvedev Botic van de Zandschulp nog in drie sets naar huis.

Kwartfinales Australian Open Gaël Monfils (Fra, 17)-Matteo Berrettini (Ita, 7)

Denis Shapovalov (Can, 14)-Rafael Nadal (Spa, 6)

Jannik Sinner (Ita, 11)-Taylor Fritz (VS, 20) of Stéfanos Tsitsipás (Gri, 4)

Félix Auger-Aliassime (Can, 9)-Daniil Medvedev (Rus, 2)

Medvedev verloor vorig jaar finale in Melbourne

Ook tegen Cressy speelde kon Medvedev aanvankelijk overtuigend, totdat de frustratie de overhand nam. De nummer 61 van de wereld dwong in de eerste drie sets slechts één breakpoint af en zag Medvedev maar zeven onnodige fouten maken. Toch sleepte Cressy via een tiebreak een vierde set uit het vuur.

De 25-jarige Medvedev reikte vorig jaar tot de finale van de Australian Open, waar hij van de ditmaal afwezige Novak Djokovic verloor. Op de US Open won hij enkele maanden geleden de eerste Grand Slam in zijn carrière.

Félix Auger-Aliassime lacht breeduit na zijn zege op Marin Cilic. Félix Auger-Aliassime lacht breeduit na zijn zege op Marin Cilic. Foto: Getty Images

Auger-Aliassime voor derde Grand Slam op rij bij laatste acht

Medvedev speelt in de kwartfinale tegen Félix Auger-Aliassime. De Canadese nummer negen van de wereld was na een moeizaam begin in vier sets te sterk voor de Kroaat Marin Cilic: 2-6, 7-6 (7), 6-2 en 7-6 (4).

Voor de 21-jarige Auger Aliassime is het de derde Grand Slam op rij waarin hij minimaal de kwartfinale bereikt. De 33-jarige Cilic lukte dat al dertien keer, maar de laatste keer was al vier jaar geleden.

De twintigjarige Jannik Sinner bereikte voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinales van een Grand Slam. Het Italiaanse talent had weinig moeite de Australiër Alex De Minaur: 7-6 (3), 6-3 en 6-4.

Sinner, de nummer elf van de wereld, speelt in de kwartfinale tegen Stéfanos Tsitsipás (ATP-4) of Taylor Fritz (ATP-22). Zij strijden maandag in de laatste achtste finale tegen elkaar.