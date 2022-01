Simona Halep is maandag uitgeschakeld in de achtste finales van de Australian Open. De Roemeense verloor in drie sets van de ervaren Française Alizé Cornet. Danielle Collins is ook door naar de laatste acht.

Voor de 32-jarige Cornet is het de eerste keer in 63 Grand Slam-deelnames dat ze de kwartfinales bereikt. De huidige nummer 61 van de wereld sneuvelde driemaal eerder in de vierde ronde.

Tegen Halep trok ze in een partij met maar liefst twaalf servicebreaks met 6-4, 3-6 en 6-4 aan het langste eind. Bij 5-3 in de derde set miste ze nog twee matchpoints, maar een game later sloeg ze op haar eigen service wel toe. Daarna liet de emotionele Cornet haar tranen de vrije loop.

Halep maakte op de Australian Open lange tijd een sterke indruk, nadat ze de afgelopen jaren veelvuldig was gehinderd door blessures. De tweevoudig Grand Slam-winnares won eerder deze maand al het WTA-toernooi van Melbourne en verloor in haar eerste drie partijen op de Australian Open geen enkele set.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de emotie bij Cornet te zien.

Collins als derde Amerikaanse naar kwartfinales

Danielle Collins plaatste zich als derde Amerikaanse voor de kwartfinales. Zondag gingen Madison Keys en Jessica Pegula haar voor.

Collins was met 4-6, 6-4 en 6-4 te sterk voor Elise Mertens. De Belgische nummer 26 van de wereld kwam in de derde set nog een break voor, maar gaf die marge meteen weer weg.

De 28-jarige Collins is de nummer dertig van de wereld. Ze beleefde drie jaar geleden een hoogtepunt van haar carrière door de halve finales op de Australian Open te halen.

Maandag worden ook de twee laatste kwartfinales in Melbourne gespeeld. De twintigjarige Poolse Iga Swiatek neemt het op tegen de 38-jarige Roemeense Sorana-Mihaela Cirstea. Kaia Kanepi uit Estland speelt tegen nummer twee Aryna Sabalenka uit Belarus.