Alexander Zverev zit vol frustratie nu hij de verwachtingen opnieuw niet heeft kunnen waarmaken op een Grand Slam-toernooi. De nummer drie van de wereld strandde zondag in de vierde ronde van de Australian Open.

Zverev ging zonder een set te pakken ten onder tegen de Canadees Denis Shapovalov en wacht nog op zijn eerste Grand Slam-titel. Het dichtstbij was hij eind 2020, toen hij verliezend finalist was op de US Open.

"Ik kan zeggen dat ik last heb van een verkoudheid of iets dergelijks, maar ik ben eerlijk. Ik mankeer niets. Ik heb gewoon een schijtweek gehad, alles ging mis", zei Zverev. Bij afwezigheid van Novak Djokovic was hij na Daniil Medvedev de hoogst geplaatste speler.

"Uiteindelijk was ik gewoon niet goed genoeg. Hoe dat kan? Ik heb er geen verklaring voor", aldus Zverev, die in de tweede set uit frustratie zijn racket kapotsloeg. "Zulke dingen doe ik niet zomaar. Als je zo slecht speelt, dan helpt niets. Dit was mijn slechtste partij sinds Wimbledon vorig jaar."

Alexander Zverev schreef in november nog de ATP Finals op zijn naam. Foto: AFP

'Ik speelde verschrikkelijk'

De olympisch kampioen van Tokio en winnaar van de laatste ATP Finals draait al jaren mee in de top, maar op de Grand Slams wil het steeds maar niet lukken voor de 24-jarige Duitser, die wel al negentien ATP-titels pakte.

"Ik was niet fris, mijn lichaam voelde loom aan. Het was een slechte week. Ik speelde verschrikkelijk", ging Zverev nog even door na zijn pijnlijke nederlaag tegen Shapovalov.

"Ik wilde dit toernooi winnen en de nummer één van de wereld worden, maar gezien mijn spel verdiende ik het niet. Ik blijf er alles aan doen om ooit een Grand Slam-titel te veroveren."

Shapovalov wacht in de kwartfinales een ontmoeting met Rafael Nadal, die in Melbourne op zijn 21e Grand Slam-titel aast. Daarmee zou hij Djokovic en Roger Federer achter zich laten en in zijn eentje recordhouder worden.