Voor tennisser Matwé Middelkoop zit de Australian Open erop. Met zijn Australische partner Ellen Perez verloor hij zondag in de tweede ronde van het gemengd dubbel van Sania Mirza uit India en de Amerikaan Rajeev Ram: 6-7 (6) en 4-6.

De 38-jarige Middelkoop en Perez (26) waren met een wildcard toegelaten. In de eerste ronde hadden ze verrassend het als derde geplaatste Amerikaans/Colombiaanse duo Nicole Melichar-Martinez/Robert Farah uitgeschakeld.

De Nederlandse dubbelspecialist was eerder met de Oostenrijker Philipp Oswald blijven steken in de eerste ronde van het mannendubbel. Middelkoop en Oswald beleven een moeizame start van hun samenwerking. In de aanloop naar de Australian Open wonnen ze slechts één partij.

Wesley Koolhof is de enige Nederlander die nog actief is in het dubbelspel in Melbourne. In het gemengd dubbel staat hij in de achtste finales met de Amerikaanse Bernarda Pera tegenover het als tweede geplaatste duo Zhang Shuai uit China en John Peers uit Australië.

Koolhof is met de Brit Neal Skupski ook nog actief in het mannendubbel, waar ze als tiende geplaatst zijn. In de achtste finales nemen zij het op tegen de Zuid-Koreaan Kwon Soonwwo en de Amerikaan Marcos Giron.