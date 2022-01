De nummer één van de wereld Ashley Barty is zondag ook in de vierde ronde van de Australian Open zonder setverlies gebleven. De Amerikaanse tennissters Madison Keys en Jessica Pegula verrasten door eveneens de kwartfinales te bereiken.

Barty had in de Rod Laver Arena in Melbourne slechts één uur en zestien minuten nodig om zich te ontdoen van Amanda Anisimova: 6-4 en 6-3. De twintigjarige Amerikaanse wist Barty eenmaal te breken, waarmee er een einde kwam aan 63 opslagbeurten op rij die de Australische wist te behouden.

Toch trok de 25-jarige Barty de partij overtuigend naar zich toe. De Australische sloeg de helft van het aantal onnodige fouten van de Amerikaanse, die eerder dit toernooi te sterk was voor de Nederlandse qualifier Arianne Hartono en titelverdediger Naomi Osaka.

Voor Barty is het de vierde keer op rij dat ze minimaal de kwartfinales haalt van de Australian Open, maar ze wist de Grand Slam in eigen land nog nooit te winnen. Roland Garros (2019) en Wimbledon (2021) staan al wel op haar erelijst.

In de kwartfinales treft Barty dinsdag Pegula, die zondag voor een verrassing zorgde.

Jessica Pegula (rechts) versloeg Maria Sakkari, de nummer acht van de wereld. Jessica Pegula (rechts) versloeg Maria Sakkari, de nummer acht van de wereld. Foto: AP

Amerikaanse speelsters zorgen voor verrassingen

Pegula, de nummer 21 van de wereld, was in de Margaret Court Arena te sterk voor Maria Sakkari, de mondiale nummer acht. Daardoor haalde de Amerikaanse net als vorig jaar verrassend de kwartfinales.

Haar landgenote Keys verraste in de Rod Laver Arena de Spaanse Paula Badosa, de nummer zes van de wereld, die in de aanloop naar de Australian Open het WTA-toernooi van Sydney won (6-3 en 6-1).

De 26-jarige Keys haalde in 2015 de halve finales op de Australian Open en stond twee jaar later in de finale van de US Open. De Amerikaanse behoorde in die periode tot de mondiale top tien, maar is nu afgezakt naar plek 51.

Op de Australian Open laat de ongeplaatste Keys overtuigend tennis zien. "Ik geniet weer van de sport", zei de Amerikaanse, die het in de kwartfinales gaat opnemen tegen de als vierde geplaatste Krejcíková. De Tsjechische versloeg tweevoudig Australian Open-winnares Victoria Azarenka uit Belarus (6-2 en 6-2).