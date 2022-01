Rafael Nadal heeft in de jacht op zijn 21e Grand Slam-titel zondag de kwartfinales van de Australian Open gehaald. Daarin speelt de Spanjaard tegen Denis Shapovalov, die verrassend maar overtuigend te sterk was voor Alexander Zverev.

Nadal versloeg in de vierde ronde de Fransman Adrian Mannarino: 7-6 (14), 6-2 en 6-2. De routinier heeft pas één set verloren op deze editie van de Australian Open.

De als zesde geplaatste Nadal moest hard werken om de eerste set binnen te halen. Inclusief een lange tiebreak duurde die set liefst 81 minuten. De 35-jarige Spanjaard vierde de setwinst uitbundig en haalde de partij daarna soepel binnen.

Nadal heeft net als de afwezige Roger Federer (geblesseerd) en Novak Djokovic (visum ingetrokken) twintig Grand Slams gewonnen. De Spanjaard kan in Melbourne het record alleen in handen krijgen. De gravelspecialist won de Australian Open pas één keer: in 2009.

Alexander Zverev baalt van zijn kansloze nederlaag tegen Denis Shapovalov. Alexander Zverev baalt van zijn kansloze nederlaag tegen Denis Shapovalov. Foto: AP

Zverev kan het opnieuw niet waarmaken op Grand Slam

Shapovalov verraste tegen olympisch kampioen Zverev: 6-3, 7-6 (5) en 6-3. De Canadese nummer veertien van de wereld was net binnen de 2,5 uur klaar met de nummer drie, die in de tweede set uit frustratie een racket kapot sloeg.

Voor Zverev komt er zo een einde aan opnieuw een teleurstellende Grand Slam. De 24-jarige Duitser won in zijn carrière al negentien ATP-toernooien. Naast zijn olympische titel in Tokio heeft hij ook tweemaal de ATP Finals op zijn palmares, maar op de Grand Slams wil het maar niet lukken.

In 25 voorgaande Grand Slam-deelnames reikte Zverev slechts eenmaal tot een finale. In 2020 verloor hij op de US Open van Dominic Thiem. Voor de 22-jarige Shapovalov is het de derde keer dat hij minimaal tot de laatste acht reikt op een Grand Slam. In 2020 was hij kwartfinalist op de US Open en een jaar later haalde hij de halve finales op Wimbledon.

Later op zondag staan nog de vierderondepartijen Miomir Kecmanovic-Gaël Monfils en Pablo Carreño Busta-Matteo Berrettini op het programma.