Andrey Rublev is zaterdag uitgeschakeld in de derde ronde van de Australian Open. De als vijfde geplaatste Rus verslikte zich in Marin Cilic. Eerder op de dag ging Stéfanos Tsitsipás wél door in Melbourne, net als Aryna Sabalenka en Simona Halep.

De 24-jarige Rublev liep het grootste gedeelte van de partij achter de feiten aan. Hij werd na twee uur en 38 minuten en vier sets naar huis gestuurd door Cilic, de nummer 27 van de wereld: 7-5, 7-6 (3), 3-6 en 6-3.

In zijn volgende partij neemt Cilic het op tegen Félix Auger-Aliassime, de nummer negen van de plaatsingslijst. De Canadees was eerder op de dag in drie sets (6-4, 6-1 en 6-1) te sterk voor Daniel Evans.

De als vierde geplaatste Tsitsipás rekende af met Benoît Paire. Het werd 6-3, 7-5, 6-7 (2) en 6-4. Het was voor de 23-jarige Griek de vierde keer op rij dat hij de laatste 32 haalde in Melbourne.

Vorig jaar reikte Tsitsipás tot de halve finales. In de vierde ronde treft hij Taylor Fritz. De 24-jarige Amerikaan was in vijf sets te sterk voor Roberto Bautista Agut: 6-0, 3-6, 3-6, 6-4 en 6-3.

Botic van de Zandschulp, de enige Nederlander die nog in het enkelspel actief was, slaagde er niet in om te stunten tegen Daniil Medvedev. De nummer twee van de wereld was in drie sets te sterk voor de Veenendaler: 6-4, 6-4 en 6-2.

Foto: EPA

Sabalenka wint opnieuw in drie sets

In het vrouwentoernooi was de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka met 4-6, 6-3 en 6-1 te sterk voor de Tsjechische Markéta Vondrousová. Voor de derde keer op rij verloor Sabalenka de eerste set. Dat gebeurde haar ook in haar duel met de Australische wildcardspeelster Storm Sanders en dat met Wang Xinyu uit China.

Ze herpakte zich echter knap en maakte het na een uur en 49 minuten af op haar eerste wedstrijdpunt. In de vierde ronde neemt Sabalenka het op tegen Kaia Kanepi uit Estland, die in de Rod Laver Arena de Australische Maddison Inglis met 2-6, 6-2 en 6-0 versloeg.

Ook de als veertiende geplaatste Halep wist een plek in de vierde ronde af te dwingen. Ze liet Danka Kovinic uit Montenegro met 6-2 en 6-1 kansloos.