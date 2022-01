Botic van de Zandschulp is er zaterdag op de Australian Open niet in geslaagd om voor een stunt te zorgen tegen Daniil Medvedev. De Nederlander verloor in de derde ronde in drie sets van de nummer twee van de wereld: 6-4, 6-4 en 6-2.

De 26-jarige Van de Zandschulp stond een kleine twee uur op de baan tegen de één jaar jongere Medvedev. De Veenendaler kon de Rus goed partij bieden, maar kwam op de cruciale momenten tekort tegen de Rus.

Van de Zandschulp was de eerste Nederlander in de derde ronde van de Australian Open sinds Robin Haase in 2011. Op de US Open van vorig jaar verloor de mondiale nummer 57 ook van Medvedev. Toen wist hij in de kwartfinales nog wel een set te pakken tegen de uiteindelijke winnaar.

Met de uitschakeling van Van de Zandschulp zijn er geen Nederlanders meer actief in het enkelspel in Melbourne. Hij keert nu terug naar Europa, waar hij over iets meer dan een week meedoet aan het indoortoernooi van Montpellier. Daarna maakt hij zijn opwachting op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

Daniil Medvedev bleek zaterdag een maatje te groot voor Botic van de Zandschulp. Daniil Medvedev bleek zaterdag een maatje te groot voor Botic van de Zandschulp. Foto: Reuters

Van de Zandschulp wordt twee keer vroeg gebroken

De 25-jarige Medvedev had aan twee breaks genoeg om de eerste twee sets op zijn naam te schrijven. Door een vroege break in de eerste set pakte hij al snel het initiatief. Van de Zandschulp kreeg twee kansen om terug te breaken, maar benutte geen van beide punten.

Ook in de tweede set werd Van de Zandschulp al vroeg gebroken en opnieuw slaagde hij er niet in om zich terug te knokken. Nadat Van de Zandschulp in de vijfde game van de derde set opnieuw opnieuw een servicegame moest afstaan, was zijn verzet definitief gebroken. Medvedev brak zijn Nederlandse tegenstander daarna nog een keer en schreef de wedstrijd op zijn naam.

Ondanks zijn uitschakeling kan Van de Zandschulp terugkijken op een goed toernooi. Hij haalde voor de tweede keer in zijn loopbaan de derde ronde van een Grand Slam, nadat hij vorig jaar al verrassend de kwartfinales van de US Open had bereikt.