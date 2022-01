Novak Djokovic heeft volgens zijn trainer Marián Vajda een mentale dreun gehad, nadat de nummer één van de wereld Australië werd uitgezet en niet op de Australian Open mocht spelen omdat hij niet is gevaccineerd.

"Hij is psychisch zwaar aangeslagen", zegt Vajda vrijdag in gesprek met de Servische krant Sport. "Maar gelukkig is Novak mentaal sterk en zal hij herstellen. De tenniswereld gaat nog van hem horen."

De 34-jarige Djokovic moest vorige week Australië verlaten omdat zijn eerder verkregen visum toch nog werd ingetrokken. De daaropvolgende beroepszaak verloor Djokovic. Volgens Vajda is alles het gevolg van een politiek spel.

"Australië betaalt nu de tol voor een foutief beleid van de overheid in deze pandemie. Ondanks een langdurige lockdown is er sprake van grote aantallen besmettingen. Men weet gewoon niet wat te doen. Ook de media hebben een rol gespeeld in dit proces. Daardoor is Novak bij het grote publiek in een kwaad daglicht geplaatst."

Djokovic keerde onlangs terug in Servië en bereidt zich nu voor op de rest van het nieuwe seizoen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar heeft nog niet bekendgemaakt waar hij de komende tijd gaat spelen. Mogelijk doet Djokovic mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, dat op 5 februari begint.