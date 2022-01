Alexander Zverev heeft vrijdag ook zijn derde partij op de Australian Open in drie sets gewonnen. De nummer drie van de wereld, die in Melbourne op de eerste Grand Slam-zege in zijn carrière jaagt, was met 6-3, 6-4 en 6-4 te sterk voor de Moldaviër Radu Albot.

Zverev behield al zijn servicebeurten tegen de nummer 124 van de wereld en had zelf aan één break per set voldoende. De Duitser klaarde de klus in iets minder dan twee uur.

Eerder rekende Zverev in Melbourne al in drie sets af met zijn landgenoot Daniel Altmaier en de Australiër John Millman. Voor een plek in de kwartfinales neemt hij het zondag op tegen de Canadees Denis Shapovalov (ATP-14).

De 24-jarige Zverev reikte in zijn carrière al zevenmaal tot de kwartfinales van een Grand Slam, maar wist nog nooit een groot toernooi te winnen. Door de afwezigheid van Novak Djokovic, Roger Federer en Dominic Thiem in Australië maakt de olympisch kampioen dit jaar kans om het hiaat op zijn erelijst te vullen.

Overige uitslagen derde ronde Australian Open Kecmanovic (Ser)-Sonego (Ita): 6-4, 6-7 (8), 6-2 en 7-5

Monfils (Fra)-Garín (Chl): 7-6 (4), 6-1 en 6-3

Shapovalov (Can)-Opelka (VS) 7-6 (4), 4-6, 6-3 en 6-4

Carreño Busta (Spa)-Korda (VS) 6-4, 7-5, 6-7 (6) en 6-3

Wimbledon-finalist Berrettini in vijfsetter langs toptalent Alcaraz

Matteo Berrettini haalde met veel pijn en moeite de vier ronde. De verliezend finalist van Wimbledon rekende in vijf sets af met het toptalent Carlos Alcaraz.

De Italiaan Berrettini begon voortvarend aan de partij tegen de achttienjarige Spanjaard en pakte de eerste twee sets. Alcaraz knokte zich terug in de wedstrijd en dwong een vijfde set af.

In die vijfde set liet Berrettini een matchpoint onbenut, waarna er een supertiebreak gespeeld moest worden. Daarin trok de nummer zeven van de wereld aan het langste eind: 6-2, 7-6 (3), 4-6, 2-6 en 7-6 (6).

In de achtste finales speelt de 25-jarige Berrettini opnieuw tegen een Spanjaard: Pablo Carreño Busta. Later op vrijdag komt Nadal nog in actie tegen de Rus Karen Khachanov.