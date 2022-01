Wesley Koolhof heeft vrijdag de derde ronde van het dubbelspel op de Australian Open bereikt. Met zijn Britse partner Neal Skupski was hij met 6-1 en 6-4 te sterk voor de Duitser Daniel Altmaier en de Braziliaan Thiago Monteiro.

De 32-jarige Koolhof heeft dit seizoen al negen keer gewonnen en is nog ongeslagen in 2022. In de aanloop naar de Australian Open schreef hij met de even oude Skupski de toernooien van Melbourne en Adelaide op zijn naam.

Koolhof en Skupski vormen pas sinds kort een koppel. Koolhof maakte eind vorig jaar een einde aan de samenwerking met landgenoot Jean-Julien Rojer, met wie hij pas een half jaar een duo vormde.

In de derde ronde treffen Koolhof en Skupski de winnaars van het duel tussen de duo's Aleksandr Nedovyesov-Aisam-ul-Haq Qureshi en Marcos Giron-Kwon Soon-woo. Beide koppels zijn ongeplaatst.

Robin Haase en Botic van de Zandschulp werden uitgeschakeld in het dubbelspel. Het Nederlandse duo ging in twee sets ten onder tegen de Spanjaarden Pablo Andújar en Pedro Martínez: 6-3, 7-6 (6). In de tiebreak lieten ze een setpunt onbenut.