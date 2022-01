Naomi Osaka is vrijdag verrassend gestrand in de derde ronde van de Australian Open. De titelverdedigster ging ten onder tegen de twintigjarige Amerikaanse Amanda Anisimova. Thuisfavoriet Ashleigh Barty overtuigde wél.

Aanvankelijk leek er niets aan de hand voor Osaka, die door een moeizame periode naar de veertiende plek op de wereldranglijst is gezakt. De Japanse won de eerste set, maar capituleerde alsnog. Anisimova won met 4-6, 6-3 en 7-6 (5).

Na het verlies van de tweede set leek Osaka alsnog toe te slaan in de derde set, waarin ze bij een 5-4-voorsprong twee matchpoints kreeg. Ze liet die kansen liggen en gaf vervolgens niet thuis in de tiebreak.

De 24-jarige Osaka won vier Grand Slam-toernooien, waaronder de Australian Open van vorig jaar en de editie van twee jaar daarvoor. Ook pakte ze twee titels op de US Open. Bij haar laatste drie deelnames aan een Grand Slam kwam ze niet verder dan de derde ronde.

Anisimova stuit nu op Barty, die in topvorm is. De nummer één van de wereld had in haar eerste twee partijen in Melbourne slechts drie games afgestaan en gaf in de derde ronde ook de Italiaanse Camila Giorgi geen schijn van kans. Na iets meer dan een uur was het 6-2 en 6-3.

Barty hoopt het Grand Slam-toernooi in haar thuisland voor het eerst te winnen. Ze was al wel eens de beste op Roland Garros en Wimbledon. Op de Australian Open kwam ze nooit verder dan de halve finales.

Ashleigh Barty is de volgende tegenstander van Amanda Anisimova. Ashleigh Barty is de volgende tegenstander van Amanda Anisimova. Foto: Getty Images

Azarenka klopt Svitolina

De 32-jarige Victoria Azarenka ligt op koers voor haar eerste kwartfinaleplek op de Australian Open sinds 2016. Ze won met 6-0 en 6-2 van Elina Svitolina, de nummer zeventien van de wereld. Zelf bezet ze de 25e plek op de WTA-ranglijst.

Azarenka won de Australian Open in 2012 en 2013. Na haar kwartfinaleplek in 2016 strandde de voormalige nummer één van de wereld twee keer direct en was ze er drie keer niet bij in Melbourne.

In de strijd om een kwartfinaleticket staat Azarenka tegenover de als vierde geplaatste Barbora Krejcíková, die zich na een stroef begin ontdeed van Jelena Ostapenko. Het werd 2-6, 6-4 en 6-4 voor de Roland Garros-winnares.

Ook de als vijfde geplaatste Maria Sakkari staat in de vierde ronde. De Griekse rekende in twee sets af met Veronika Kudermetova uit Rusland: 6-4, 6-1. Paula Badosa, de nummer acht van de plaatsingslijst, versloeg Marta Kostyuk uit Oekraïne: 6-2, 5-7 en 6-4.