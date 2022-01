Victoria Azarenka heeft zich vrijdag voor de vierde ronde van de Australian Open geplaatst. De tweevoudig winnares van het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar was in de derde ronde een maatje te groot voor Elina Svitolina.

De 32-jarige Azarenka won met 6-0 en 6-2 van de nummer zeventien van de wereld. Zelf bezet ze de 25e plek op de WTA-ranglijst.

Azarenka won de Australian Open in 2012 en 2013. In 2016 stond ze voor het laatst in de kwartfinales. In de jaren die volgden, strandde de voormalige nummer één van de wereld twee keer direct en was ze er drie keer niet bij.

In de strijd om een kwartfinaleticket staat Azarenka tegenover de als vierde geplaatste Barbora Krejcíková, die zich na een stroef begin ontdeed van Jelena Ostapenko. Het werd 2-6, 6-4 en 6-4 voor de Roland Garros-winnares.

Ook de als vijfde geplaatste Maria Sakkari staat in de vierde ronde. De Griekse rekende in twee sets af met Veronika Kudermetova uit Rusland: 6-4, 6-1. Paula Badosa, de nummer acht van de plaatsingslijst, versloeg Marta Kostyuk uit Oekraïne: 6-2, 5-7 en 6-4.