Botic van de Zandschulp had donderdag in zijn tweederondepartij op de Australian Open al snel door dat er iets niet in orde was bij zijn tegenstander Richard Gasquet. De Fransman gaf uiteindelijk op bij een stand van 4-0 in de derde set. Van de Zandschulp wacht nu een ontmoeting met Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld.

Gasquet won nog wel de eerste set, maar moest vervolgens tien games aan de Nederlander laten. "Richard had rugproblemen en kon niet meer verder spelen", zei Van de Zandschulp. "Vanaf het begin merkte ik al dat hij heel snel wilde spelen en de punten kort wilde houden. Volgens mij is er iets aan de hand, dacht ik toen."

Desondanks won de Franse nummer 81 van de wereld de eerste set met 6-4. Nog geen uur later was het toch Van de Zandschulp (ATP-57) die de felicitaties in ontvangst mocht nemen.

"Ik moet zeggen dat ik verwachtte dat het een pittige wedstrijd zou worden. Ik heb zijn wedstrijd ervoor bekeken en toen speelde hij nog veel op de rally en zag ik hem veel heen en weer rennen", aldus de Nederlander.

"In de eerste set vond ik hem nog verrassend goed en sloeg hij best veel winners. Daarna speelde ik constant en serveerde ik goed, waardoor hij niet meer terug in de wedstrijd kon komen. Ik dacht toen ook: wanneer komt hij naar het net om me een hand te geven?"

Van de Zandschulp opnieuw tegen Medvedev

Van de Zandschulp neemt het in de derde ronde op tegen Medvedev. In september van vorig jaar stond de Rus op de US Open ook al tegenover de Veenendaler en toen maakte hij met veel moeite een einde aan de imposante zegereeks van Van de Zandschulp.

"Ik denk dat ik er nu fitter bij sta dan toen. Destijds was het mijn achtste wedstrijd, nu is het mijn derde. Ik heb nu iets minder uren op de baan gestaan", vervolgde Van de Zandschulp.

"Het geeft vertrouwen dat ik het hem daar al lastig heb gemaakt. En het is fijn als je al tegen iemand gespeeld hebt. Nu weet ik ook wat zijn zwakkere punten zijn, als hij die tenminste heeft."

Met Medvedev als tegenstander keert Van de Zandschulp ook weer terug in een van de grote stadions op Melbourne Park. "Ik vind het niet erg om op de grote banen te spelen, al zijn die hier wel een stuk trager dan de bijbanen", aldus Van de Zandschulp, die "gezonde druk" voelt. "Mensen beginnen je meer te kennen en meer te verwachten. Ik denk dat ik daar goed mee omga."