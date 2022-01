Botic van de Zandschulp heeft zich donderdag voor het eerst in zijn carrière voor de derde ronde van de Australian Open geplaatst. De 26-jarige Nederlander profiteerde van een opgave van zijn tegenstander Richard Gasquet.

Van de Zandschulp leidde met 4-6, 6-0 en 4-0 op het moment dat zijn Franse tegenstander, die zich gaandeweg moeizamer over de baan begon te bewegen, besloot de partij niet uit te spelen.

Het is de laatste jaren een zeldzaamheid dat een Nederlandse man de derde ronde van de Australian Open haalt. De laatste die daarin slaagde was Robin Haase, die in 2011 de eerste twee rondes overleefde en daarna strandde.

In de strijd om een plek in de vierde ronde wacht Van de Zandschulp mogelijk een confrontatie met Daniil Medvedev. De nummer twee van de wereld moet in zijn tweederondepartij nog wel zien af te rekenen met Nick Kyrgios.

Van de Zandschulp is bezig aan een flinke opmars in het tennis. Hij debuteerde vorig jaar op alle vier de Grand Slam-toernooien. Op de US Open reikte hij knap tot de kwartfinales. Op de wereldranglijst is hij opgeklommen naar de 57e plaats.

Richard Gasquet kon niet verder en gaf op tegen Botic van de Zandschulp. Richard Gasquet kon niet verder en gaf op tegen Botic van de Zandschulp. Foto: AFP

Van de Zandschulp haalt goed niveau tegen Gasquet

Van de Zandschulp had het in de eerste set lastig met de ervaren Gasquet, die op zijn top de nummer 7 van de wereld was, maar inmiddels is afgezakt naar plek 81. De 35-jarige Fransman plaatste een vroege break en gaf dat voordeel niet meer uit handen.

Ondanks het setverlies liet Van de Zandschulp zich niet van de wijs brengen. De Veenendaler haalde een goed niveau, brak Gasquet al vroeg en liep rap uit naar winst van de tweede set.

In de derde set trok hij die lijn door, mede doordat Gasquet zichtbaar niet fris was. Bij een 4-0-stand besloot de Fransman de strijd te staken en kon Van de Zandschulp krachten sparen voor een mogelijke ontmoeting met Medvedev.

Van de Zandschulp is nog de enige Nederlander in het enkelspel op de Australian Open. Tallon Griekspoor strandde in de tweede ronde bij de mannen en bij de vrouwen gingen Arantxa Rus en Arianne Hartono direct onderuit.