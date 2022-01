Daniil Medvedev is de volgende tegenstander van Botic van de Zandschulp op de Australian Open. De nummer twee van de wereld rekende in de tweede ronde af met thuisspeler Nick Kyrgios. Eerder op de dag ging Andy Murray roemloos ten onder tegen de Japanse qualifier Taro Daniel.

Kyrgios werd tegen Medvedev fanatiek gesteund door het Australische publiek. Dat leidde tot een opleving in de derde set, maar de 26-jarige Australiër kon een nederlaag niet afwenden. Het werd 7-6 (1), 6-4, 4-6 en 6-2 voor Medvedev.

De Rus treft nu Van de Zandschulp, net als vorig jaar september op de US Open. Toen was Medvedev in vier sets te sterk voor de Nederlander, die eerder op donderdag de derde ronde haalde.

Murray, die inmiddels is afgezakt naar de 113e plek op de wereldranglijst, redde het niet tegen qualifier Daniel. De Japanse nummer 120 van de ATP-ranglijst won met 6-4, 6-4 en 6-4.

De laatste weken had de 34-jarige Murray nog een goede indruk gemaakt. Hij haalde in Sydney voor het eerst sinds 2019 de finale van een ATP-toernooi en stond voor het eerst in jaren weer in de tweede ronde van de Australian Open.

Murray stond in 2010, 2011, 2013, 2015 en 2016 in de finale van de Australian Open, maar hij verloor telkens. De laatste jaren werd de Schot geteisterd door blessureleed.

Andy Murray maakte ondanks zijn uitschakeling tijd voor zijn fans. Foto: Getty Images

Tsitsipás staat één set af

Stéfanos Tsitsipás moest als nummer vier van de wereld één set afstaan tegen de Argentijn Sebastián Báez, de mondiale nummer 88. Na 3,5 uur stond er 7-6 (1), 6-7 (5), 6-3 en 6-4 op het scorebord. De Griek neemt het in de volgende ronde op tegen Benoît Paire, die Grigor Dimitrov versloeg: 6-4, 6-4, 6-7 (4) en 7-6 (2).

De 23-jarige Tsitsipás wacht nog op zijn eerste Grand Slam-titel. Op de Australian Open kwam hij in 2019 en 2021 tot de halve finales. Vorig jaar was hij op Roland Garros verliezend finalist.

Andrey Rublev, de nummer vijf van de plaatsingslijst op de Australian Open, bereikte eenvoudiger de derde ronde. De Rus klopte Ricardas Berankis uit Litouwen met 6-4, 6-2 en 6-0.

Stéfanos Tsitsipás won nog nooit een Grand Slam-toernooi. Foto: AFP

Middelkoop strandt in dubbelspel

In het dubbelspel bleef Matwé Middelkoop steken in de eerste ronde. Samen met zijn Oostenrijkse partner Philipp Oswald verloor hij in Melbourne met 7-6 (1), 3-6 en 6-3 van de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en Ben McLachlan uit Japan. Klaasen en McLachlan zijn als dertiende geplaatst.

De 38-jarige Middelkoop heeft dit jaar in drie toernooien pas één keer gewonnen. De nummer 28 van de wereld vormt pas sinds dit seizoen een vast koppel met Oswald.

Tallon Griekspoor werd na zijn nederlaag in het enkelspel ook in het dubbelspel uitgeschakeld. Samen met de Italiaan Andrea Vavassori moest hij zijn meerdere erkennen in het Britse duo Dominic Inglot/Neal Skupski: 6-4, 3-6 en 4-6.