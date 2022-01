Stéfanos Tsitsipás heeft donderdag met moeite de derde ronde van de Australian Open bereikt. De nummer vier van de wereld kreeg zijn zege niet cadeau tegen Sebastián Báez, de mondiale nummer 88.

Na een partij van zo'n 3,5 uur stond er 7-6 (1), 6-7 (5), 6-3 en 6-4 in het voordeel van Tsitsipás op het scorebord. De Griek neemt het in de volgende ronde op tegen Grigor Dimitrov of Benoît Paire.

De 23-jarige Tsitsipás wacht nog op zijn eerste Grand Slam-titel. Op de Australian Open kwam hij in 2019 en vorig jaar tot de halve finales. Vorig jaar was hij op Roland Garros verliezend finalist.

Andrey Rublev, de nummer vijf van de plaatsingslijst op de Australian Open, bereikte eenvoudiger de derde ronde. De Rus klopte Ricardas Berankis uit Litouwen met 6-4, 6-2 en 6-0.

Later op donderdag speelt onder anderen Botic van de Zandschulp nog in Melbourne. Hij staat tegenover Richard Gasquet. Ook spelers als Andy Murray en Daniil Medvedev verschijnen nog op de baan.

Middelkoop strandt in dubbelspel

In het dubbelspel bleef Matwé Middelkoop steken in de eerste ronde. Samen met zijn Oostenrijkse partner Philipp Oswald verloor hij in Melbourne met 7-6 (1), 3-6 en 6-3 van de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en Ben McLachlan uit Japan. Klaasen en McLachlan zijn als dertiende geplaatst.

De 38-jarige Middelkoop heeft dit jaar in drie toernooien pas één keer gewonnen. De nummer 28 van de wereld vormt pas sinds dit seizoen een vast koppel met Oswald.

Tallon Griekspoor werd na zijn nederlaag in het enkelspel ook in het dubbelspel uitgeschakeld. Samen met de Italiaan Andrea Vavassori moest hij zijn meerdere erkennen in het Britse duo Dominic Inglot/Neal Skupski: 6-4, 3-6 en 4-6.