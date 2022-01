Het vrouwentoernooi op de Australian Open is donderdag twee hoog geplaatste speelsters kwijtgeraakt. Voormalig finaliste Garbiñe Muguruza en Anett Kontaveit strandden al in de tweede ronde van het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

De als derde geplaatste Muguruza verloor in de Rod Laver Arena met 6-3 en 6-3 van de Française Alizé Cornet. Het was voor de ervaren Cornet (31), bezig aan haar 63e Grand Slam, haar tiende zege op een speelster uit de top vijf.

De 28-jarige Muguruza stond twee jaar geleden nog in de eindstrijd in Melbourne. Ze verloor toen in drie sets van de Amerikaanse Sofia Kenin. Eind vorig seizoen won ze de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste speelsters van het jaar.

Volgens Muguruza werd haar voorbereiding ernstig verstoord door een corona-uitbraak in haar team. "Het was een behoorlijk stressvolle start van het jaar, ook voor mijn team. Ze kregen allemaal corona voordat ze hier kwamen, waardoor we vijftien dagen apart hebben geleefd", bekende ze.

"Het was moeilijk voor mij om een goede voorbereiding te draaien en goed te presteren. Het is oké om altijd alleen te trainen en ik vond het leuk. Maar het is ook een lastig deel van het jaar. Fysiek voelde ik me hier ook niet op mijn best."

Anett Kontaveit is net als Garbiñe Muguruza al klaar op de Australian Open. Anett Kontaveit is net als Garbiñe Muguruza al klaar op de Australian Open. Foto: AP

Kontaveit verliest van negentienjarige Deense

De Estse Kontaveit moest als nummer zes van de plaatsingslijst met 6-2 en 6-4 haar meerdere erkennen in de negentienjarige Deense Clara Tauson (WTA-39). Voor Tauson was het de eerste overwinning ooit op een speelster uit de mondiale top tien.

Muguruza en Kontaveit golden achter favoriete Ashleigh Barty als outsiders voor de titel in Melbourne. De 26-jarige Kontaveit kwam op een Grand Slam nog nooit voorbij de kwartfinales.

De als tweede geplaatste Aryna Sabalenka wist vroegtijdige uitschakeling net te voorkomen. Ze vocht zich in drie sets langs de Chinese Wang Xinyu, de mondiale nummer honderd. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2 voor Sabalenka, die dit seizoen nog niet imponeerde.

Sabalenka sloeg in drie sets liefst negentien dubbele fouten. In de aanloop naar de Australian Open had ze ook al te maken met een haperende opslag, waarna ze zelfs besloot onderhands te gaan serveren. Mark Philippoussis (45), het voormalig servicekanon uit Australië, voorzag de speelster uit Belarus van hulp.

De moeite waarmee Sabalenka haar eerste twee partijen won, staat in groot contrast met de wijze waarop Barty de derde ronde bereikte. De nummer één van de wereld heeft pas drie games verloren.