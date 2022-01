Novak Djokovic heeft 80 procent van de aandelen van een Deens biotechbedrijf gekocht dat medische behandelingen tegen COVID-19 ontwikkelt. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. De Servische tennisser is zelf niet gevaccineerd en mocht daarom niet deelnemen aan de Australian Open.

Voorzitter Ivan Loncarevic van het bedrijf QuantBioRes liet aan Reuters weten dat Djokovic de eigenaar is. In het Deense kadaster staat ook de naam van zijn vrouw Jelena, die mede-eigenaar zou zijn.

De investering is volgens Loncarevic al in juni 2020 gedaan. Over bedragen worden geen uitspraken gedaan. Djokovic heeft zelf nog niet op de onthulling gereageerd.

QuantBioRes heeft onderzoekers in dienst die in meerdere landen werken aan een behandeling tegen COVID-19, dus niet aan een vaccin. Het bedrijf ontwikkelt een methode die verhindert dat het coronavirus de menselijke cel infecteert. Deze zomer zou in het Verenigd Koninkrijk begonnen moeten worden met klinische proeven.

Djokovic is momenteel de grote afwezige bij de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. De nummer één van de wereld dacht recht te hebben op een medische vrijstelling, omdat hij in december besmet was geraakt met het coronavirus.

Aanvankelijk stelde een Australische rechter hem in het gelijk, waarop minister van Immigratie Alex Hawke besloot het visum in te trekken. Via een beroepszaak probeerde Djokovic alsnog deelname af te dwingen, maar dat bleek tevergeefs.