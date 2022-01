Alexander Zverev denkt dat er momenteel meerdere spelers op de Australian Open besmet zijn met het coronavirus. De Duitser spreekt zijn zorgen uit na positieve tests van Ugo Humbert en Bernard Tomic in Melbourne.

"Ik denk dat een aantal spelers besmet was bij aankomst en ik denk dat een aantal het nu nog heeft. We worden niet getest. Als dat wel zou worden gedaan, dan zouden er waarschijnlijk meer positieve tests zijn dan nu", zei Zverev woensdag op de persconferentie na zijn overwinning op John Millman in de tweede ronde.

Aan de Australian Open mogen alleen spelers meedoen die volledig gevaccineerd zijn, maar ingeënte mensen kunnen alsnog besmet raken. De tennissers werden bij aankomst én vijf dagen daarna getest, maar voor de rest van het toernooi niet meer.

Eerder op woensdag maakte Humbert bekend dat hij positief is getest op het coronavirus. De Fransman kwam een dag eerder nog in actie tegen landgenoot Richard Gasquet, donderdag de tegenstander van Botic van de Zandschulp in de tweede ronde.

In de kwalificaties voor de Australian Open stond Tomic - na een negatieve zelftest - met coronaklachten op de baan. De Australiër wedde met de umpire om een etentje dat hij binnen afzienbare tijd positief zou testen en hij kreeg gelijk. Tomic vindt het onbegrijpelijk dat spelers voor een wedstrijd geen PCR-test hoeven te doen.

Zverev gaat bewust niet naar restaurants

Zverev probeert de drukte in Melbourne, waar restaurants en winkels gewoon open zijn, zoveel mogelijk te vermijden. "Ik heb begrepen dat er best veel coronagevallen in Melbourne zijn, dus ik kom niet veel buiten. Ik ben in nog geen enkel restaurant geweest. Eigenlijk kom ik alleen op mijn hotelkamer en op de banen."

"Daarmee creëer ik een soort bubbel voor mezelf, simpelweg omdat ik geen risico's wil nemen. Ik wil mezelf de beste kans geven om het goed te doen op de Australian Open en als ik besmet raak, gaat dat natuurlijk niet gebeuren. We mogen hier doen wat we willen en daardoor zullen meer mensen het coronavirus krijgen."

De 24-jarige Zverev hoopt op de Australian Open zijn eerste Grand Slam-titel te veroveren. De nummer drie van de wereld haalde nog nooit de finale in Melbourne, maar voegde zich in 2020 wel al eens bij de laatste vier.

Voor een plek in de vierde ronde neemt Zverev het op tegen de Moldaviër Radu Albot, die zich via de kwalificaties voor het hoofdschema plaatste. Zverev heeft geen concurrentie van negenvoudig winnaar Novak Djokovic, die zondag het land uit werd gezet nadat zijn visum voor de tweede keer was ingetrokken.