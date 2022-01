Richard Krajicek hoopt dat Novak Djokovic volgende maand mee wil doen aan het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. De toernooidirecteur zegt "puur naar het sportieve aspect te kijken" en heet de ongevaccineerde Serviër graag welkom.

"Djokovic is welkom", herhaalde Krajicek woensdag meermaals tijdens zijn vooruitblik op de 49e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Maar, zo benadrukt de toernooidirecteur, hij gaat de nummer één van de wereld niet bestoken met berichten.

Mocht de verrassende komst van Djokovic - die niet op de deelnemerslijst staat - uitblijven, dan hoopt Krajicek dat Daniil Medvedev in Rotterdam de nieuwe nummer één van de wereld wordt.

"Voor iedere editie gaat er altijd standaard een belletje of mailtje naar Novaks manager. Hij weet dus dat hij welkom is. Hij gaat altijd skiën in februari om bij te komen van de Australian Open, maar ik denk dat hij nu alsnog wil bijkomen. Maar dan op een op andere manier", zei Krajicek.

Djokovic werd afgelopen weekend Australië uitgezet en kon daardoor niet meedoen aan de Australian Open. De ongevaccineerde Serviër hoopte met een vrijstelling mee te kunnen doen aan het Grand Slam-toernooi in Melbourne, maar kwam na een wekenlange soap bedrogen uit.

Richard Krajicek hoopt dat Novak Djokovic volgende maand in actie wil komen op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. Richard Krajicek hoopt dat Novak Djokovic volgende maand in actie wil komen op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. Foto: Pro Shots

Krajicek heeft begrip voor Djokovic

Krajicek, die eerder op woensdag net als ABN AMRO de samenwerking met het toernooi in Rotterdam verlengde, toonde een aantal dagen na de uitzetting van Djokovic begrip voor de twintigvoudig Grand Slam-winnaar. "Iedereen heeft het recht zich wel of niet te laten vaccineren", vervolgde hij.

"Hij heeft geen dingen gedaan die in Nederland verboden zijn. Wij zijn een sportevenement en sportief gezien zou het fantastisch zijn. Ik zeg al jaren dat hij de beste speler ooit gaat worden en dan is het toch gaaf als je hem hier kan verwelkomen."

De Rus Medvedev, achter Djokovic de mondiale nummer twee, is op basis van de wereldranglijst de beste speler in Rotterdam. "Ik denk dat hij voor Roland Garros de nummer één van de wereld is, hopelijk wordt hij het bij ons. Voor mij is hij de favoriet om de Australian Open te winnen", aldus de voormalig winnaar van Wimbledon.

"Hij is een Russische machine, zal ik maar zeggen. Hij mist niks en ik vraag me altijd af of hij weleens moe wordt. Hij blijft maar gaan en ondanks dat ik niet meer tennis, word ik al moe als ik naar hem kijk. Hij krijgt het zelfs voor elkaar Djokovic moe te krijgen."

Daniil Medvedev, de mondiale nummer twee, komt sowieso naar Rotterdam. Daniil Medvedev, de mondiale nummer twee, komt sowieso naar Rotterdam. Foto: AP

Opnieuw geen toeschouwers in Ahoy

Onlangs werd besloten dat het toernooi vanwege het coronavirus net als vorig jaar voor lege tribunes in Ahoy wordt gespeeld. "Ik zei een jaar geleden: eens maar nooit meer. Laten we daarvan maken: twee keer en daarna nooit meer. Maar het was geen optie om het toernooi te verplaatsen op de kalender. En we moesten dit nu al beslissen, omdat we ook voorbereidingstijd nodig hebben", aldus Krajicek, die niet bang is dat het deelnemersveld gaat lijden onder het besluit.

"Ik denk niet dat dat invloed heeft. Het enige is hoe moeilijk het is om Nederland in te komen en dat valt behoorlijk mee. Met een quarantaine of iets dergelijks ga je spelers afschrikken. We gaan er iets moois van maken. En dan volgend jaar hopelijk de jubileumeditie écht weer met publiek."

Het hoofdtoernooi begint op maandag 7 februari en duurt tot en met zondag 13 februari.