Tallon Griekspoor speelde in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) tegen Pablo Carreño Busta drie sets lang met kramp in zijn linkerbeen. Desondanks wist hij de Spanjaard tot een vijfsetter te dwingen (6-3, 6-7 (6), 7-6 (3), 3-6 en 6-4) in zijn tweederondepartij op de Australian Open. De 25-jarige Griekspoor haalt ondanks zijn nederlaag dan ook veel vertrouwen uit zijn partij.

"Op dit moment is het vooral heel erg balen. Van mijn tennis baal ik niet, maar ik baal ervan dat ik vanaf de eerste game van de derde set volledig in de krampen zat", zei Griekspoor, die in de aanloop naar het toernooi al te maken had met een teenblessure. "Vervolgens kon ik niet zo spelen zoals ik wilde spelen. Maar ondanks dat heb ik in de derde, vierde en in het begin van de vijfde set goed gespeeld."

In de slotfase van de vijfde set snakte Griekspoor, die wederom met medicatie speelde, naar het einde en op 5-4 leverde hij zijn servicegame in. "Ik kan niet anders verwachten na de klotevoorbereiding die ik heb gehad", vervolgde de geboren Haarlemmer.

"Ik heb bijna niet kunnen trainen en heb maximaal anderhalf uur op de baan gestaan. En dan speelde ik nu vier uur en tien minuten in 35 graden, tegen een Spanjaard die niks weggaf."

Waar Griekspoor in de eerste ronde indruk maakte met zijn service, liet zijn opslag het tegen Carreño Busta - vooral in de beginfase - afweten. "Ik sloeg lange tijd niet eens 50 procent van mijn eerste services in. Dat slaat helemaal nergens op, al is het ook weer niet dat ik John Isner ben. Ik moest het te vaak doen vanuit mijn tweede service en dan mag je tegen Carreño Busta - de nummer twintig van de wereld - aan de bak."

Griekspoor won 29 keer op rij

En zo zag Griekspoor zijn zegereeks na maanden beëindigd worden. Hij had sinds de US Open van vorig jaar 29 keer op rij gewonnen. "Daar heb ik weinig moeite mee, maar de manier waarop dat gebeurt, vind ik vooral pijnlijk. Je speelt een Grand Slam en het moest wel heel gek lopen wilde de reeks hier niet eindigen", aldus Griekspoor.

"Ik heb de ultieme luxe gekend met hoe ik gespeeld heb en met zoveel overwinningen. Dat gebeurt eenmalig in je carrière. Ik zal dit jaar een stuk minder potten spelen en een stuk meer verliezen."

"Maar dat ik het ondanks mijn fysieke ongemakken toch tot 6-4 in de vijfde set heb weten te schoppen, geeft heel veel moed en energie om weer keihard te werken en fit te worden. Als ik dit nu al kan laten zien, dan zit er meer in de tank. Ik denk dat ik dit jaar hele mooie dingen kan laten zien."

Donderdag wacht Griekspoor nog het dubbelspel, waarin hij ondanks zijn klachten toch wil uitkomen. "Ik ben benieuwd hoe ik morgen mijn bed uit kom, want het zal allemaal niet vanzelf gaan. Want ik heb van alles last."