Naomi Osaka heeft zich woensdag voor de derde ronde van de Australian Open geplaatst. Nummer één van de wereld Ashleigh Barty boekte eerder op de dag eveneens een simpele overwinning.

Osaka was in iets meer dan een uur klaar met Madison Brengle, de Amerikaanse nummer 54 van de wereld. Het werd 6-0 en 6-4 voor de Japanse, die zelf veertiende staat op de mondiale ranking. Ze stuit nu op de Amerikaanse Amanda Anisimova.

De Australian Open is voor de 24-jarige Osaka haar tweede toernooi sinds ze vorig jaar september na de US Open een pauze had ingelast. Eerder in 2021 stond ze ook al lang aan de kant wegens mentale problemen.

Barty, na Anisimova mogelijk de volgende opponent van Osaka, gunde de Italiaanse Lucia Bronzetti slechts twee games: 6-1 en 6-1. In de openingsronde had ze al geen kind aan de Oekraïense qualifier Lesia Tsurenko, die maar één game pakte. Barty treft nu de Italiaanse Camila Giorgi.

De 25-jarige Barty mikt op haar derde Grand Slam-titel en haar eerste in Melbourne. Ze had in de aanloop naar het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar al vertrouwen getankt door het WTA-toernooi van Adelaide te winnen.

Ashleigh Barty beleeft tot nu toe een probleemloze Australian Open. Ashleigh Barty beleeft tot nu toe een probleemloze Australian Open. Foto: Getty Images

Azarenka eveneens moeiteloos verder

Ook tweevoudig Australian Open-winnares Victoria Azarenka staat in de derde ronde. De als 24e geplaatste Belarussische was een maatje te groot voor de Zwitserse Jil Teichmann: 6-1, 6-2.

Met Paula Badosa en Elina Svitolina wonnen ook de nummers acht en vijftien van de plaatsingslijst. Badosa versloeg de Italiaanse Martina Trevisan met 6-0 en 6-3 en Svitolina klopte de Française Harmony Tan, die bij een achterstand van 3-6, 7-5 en 1-5 opgaf.