Rafael Nadal heeft zich woensdag vrij eenvoudig geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar had aan drie sets voldoende om zich te ontdoen van de Duitse qualifier Yannick Hanfmann. Later op de dag won ook Alexander Zverev moeiteloos.

Nadal won met 6-2, 6-3 en 6-4 van Hanfmann. De nummer 5 van de wereld had ongeveer 2,5 uur nodig om zich te ontdoen van de mondiale nummer 126. Op zijn vijfde matchpoint was het raak.

Voor de 35-jarige Nadal is het de vijfde zege van het seizoen. In de aanloop naar de Australian Open won hij al het ATP-toernooi van Melbourne, waarbij hij eveneens geen set afstond. Hij profiteerde er toen onder meer van dat Tallon Griekspoor zich terugtrok met een blessure.

In de volgende ronde staat Nadal tegenover Karen Khachanov, die Benjamin Bonzy klopte (6-4, 6-0, 7-5). Bij absentie van Novak Djokovic en Roger Federer kan Nadal in Melbourne zijn 21e Grand Slam-titel pakken, waarmee hij alleen recordhouder zou zijn.

Op de Australian Open wordt (deels) met publiek gespeeld. Foto: Getty Images

Zverev snel klaar met thuisspeler Millman

Als nummer drie van de plaatsingslijst beleefde ook Zverev geen al te moeilijke tweederondepartij. De Australiër John Millman kon de 24-jarige Duitser niet bijbenen: 6-4, 6-4, 6-0.

Zverev wacht nog op zijn eerste Grand Slam-titel. Hij stond in 2020 al wel eens in de halve finales van de Australian Open. In de volgende ronde wacht een partij tegen Radu Albot uit Moldavië.

Ook de als zevende geplaatste Matteo Berrettini bereikte de derde ronde. De Italiaan won van de Amerikaan Stefan Kozlov: 6-1, 4-6, 6-4 en 6-1. Denis Shapovalov (14) had vijf sets nodig om zich te ontdoen van de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo: 7-6 (6), 6-7 (3), 6-7 (6), 7-5 en 6-2.

Veel ogen waren verder gericht op de partij tussen de Amerikaan Sebastian Korda en de Fransman Corentin Moutet. Na 4 uur en 47 minuten was het 3-6, 6-4, 6-7 (2), 7-5 en 7-6 (6) voor Korda, de zoon van oud-Australian Open-winnaar Petr Korda. Hij had in de vorige ronde al van Cameron Norrie (ATP-12) gewonnen.

Alexander Zverev won nog nooit een Grand Slam-toernooi. Foto: Getty Images

Haase en Van de Zandschulp verslaan Rojer

In de eerste ronde van het dubbelspel waren Robin Haase en Botic van de Zandschulp te sterk voor landgenoot Jean-Julien Rojer en zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador. In een partij met drie tiebreaks werd het 6-7 (5), 7-6 (8) en 7-6 (8).

In de allesbeslissende tiebreak stonden Rojer en Arévalo met 8-6 voor, waarna Haase en Van de Zandschulp vier punten op rij pakten. De partij duurde liefst 2 uur en 41 minuten.

De 26-jarige Van de Zandschulp is ook nog actief in het enkelspel. Daarin neemt hij het donderdag in de tweede ronde op tegen de Fransman Richard Gasquet.

Ook Wesley Koolhof won zijn eerste partij in het dubbelspel. Samen met de Brit Neal Skupski was hij met 6-1 en 6-4 te sterk voor Romain Arneodo uit Monaco en de Fransman Benoît Paire.